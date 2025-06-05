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台灣首富換人當！富比士台灣50大富豪最新排行出爐

2025/06/05 12:51

富邦集團董事長蔡明忠。（圖由富邦金控提供）富邦集團董事長蔡明忠。（圖由富邦金控提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富比士（Forbes）公布2025年台灣50大富豪榜，本次前段排名出現洗牌，有36位上榜者身家增加，富邦金控的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首，廣達董事長林百里從去年首富退居第2。

根據富比士報導，這50位富豪總財富從2024年1740億美元（約新台幣5.2兆元）增至1970億美元（約新台幣5.8兆元），儘管美國總統川普的關稅威脅衝擊市場，使台灣加權指數與去年相比僅小幅上漲，但新台幣升值、強勁的晶片需求，仍使50大富豪總財富年增13%。

本年度榜單前段排名洗牌。根據數據，財富增加最多的是蔡明忠與蔡明興，財富增加32億美元（約新台幣957億元），達139億美元（約新台幣4160億元），重返榜首。富邦金控股價較去年上漲16%，部分原因來自銀行業務的擴張。

去年榜首、今年第2的廣達董事長林百里，個人的總財富成長8%，至126億美元（約新台幣3771億元）。

國泰金控的蔡宏圖與蔡政達兄弟躍升兩名至第3，財富為109億美元（約新台幣3263億元）；鴻海集團創辦人郭台銘排名第4，身價小幅上升至105億美元（約新台幣3143億元），去年為104億美元（約新台幣3113億元）；排名第5的是頂新集團4兄弟，財富從76億美元（約新台幣2775億元）增至90億美元（約新台幣2694億元）。

在財富增長幅度方面，第13名的中信金控辜仲諒及第20名中華開發金控辜仲瑩表現最亮眼，分別達47億美元（約新台幣1407億元）與33億美元（約新台幣988億元），成長超過1倍。

本次跌幅最大的是3年前名列首富的製鞋大亨、宏福集團的張聰淵，今年為第6名，財富減少18億美元（約新台幣538億元）、縮水至83億美元（約新台幣2485億元）。

宏福旗下、位於廣東的華利實業受美國關稅的威脅，股價下跌超過20%，故資產縮水。

另外今年有4位富豪跌出榜單，最受矚目的是台塑集團的王文淵與王文潮兄弟，因化學產業受到全球逆風影響。

本次有3位新進榜者，有兩組來自AI伺服器產業：川湖集團董事長林聰吉以29億美元（約新台幣868億元）財富名列第24名；健策精密工業趙宗信與趙永昌兄弟，以21億美元（約新台幣628億元）名列第32名。

還有1位是台灣精銳科技創辦人兼董事長張重興，以15.1億美元（約新台幣452億元）排名第47名。

富比士2025年台灣50大富豪前10：

1.富邦集團蔡明忠與蔡明興：139億美元

2.廣達集團董事長林百里：126億美元

3.國泰金控蔡宏圖與蔡政達：109億美元

4.鴻海創辦人郭台銘：105億美元

5.頂新集團魏應州、魏應交、魏應充與魏應行：90億美元

6.宏福實業創辦人張聰淵：83億美元

7.日月光集團張虔生與張洪本：79億美元

8.旺中集團創辦人蔡衍明：69億美元

9.國巨集團董事長陳泰銘：61億美元

10.潤泰企業集團總裁尹衍樑：56億美元

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