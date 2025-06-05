焦點股》康普：營收動能轉佳、越南新廠第3季試產 股價大漲

營收動能轉佳加上越南新廠第3季試產，康普股價大漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到營收持續增溫，加上越南新廠第3季試產之故，化工股康普（4739）今日開盤後股價上漲，截至10:55分為止，股價上漲2.5元、暫報51.1元、漲幅達5.14%，成交量超過500張。

康普主要業務為氧化觸媒、先進材料及動力電池材料的生產與進出口業務，今年4月營收5.23億元、年成長40.24%、月成長30.78%，1至4月累計營收達15.77億元，年增率為7.76%。

請繼續往下閱讀...

隨著電動車市場需求回溫，康普積極拓展國際客戶，並優化客戶組合，以提升營運穩定性，康普也在5月底股東會中時表示，越南新廠正在進行配管工程，預計第3季試產並安排送樣認證，同時也預期2025年全年出貨量將優於去年，並致力於降低對特定區域市場的依賴，提升營運穩定性 。

法人則分析，原物料如鈷、鎳等電池材料的價格波動是營運挑戰，董事長何基丞也坦承，國際金屬行情仍存高度不確定性。以鈷金屬方面，因剛果民主共和國於2月起實施3個月出口禁令，短短半個月內價格大幅上漲約五成，公司審慎應對原物料市場變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法