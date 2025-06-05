英濟下半年穩中求勝 加速內部升級計畫

系統整合暨製造服務商英濟今日召開股東會。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕系統整合暨製造服務商英濟（3294）今日召開股東會，管理層指出，下半年將以「穩中求勝」為策略主軸，針對全球貿易不確定性進行沙盤推演，加速推動集團內部升級計畫，強化企業韌性以因應外部風險。

英濟表示，上半年因全球關稅變數與匯率波動影響，導致市場觀望氣氛升高，且匯兌損失衝擊獲利。公司目前正進行全面成本控管與營運優化，針對客戶供應鏈布局、關稅結構及模具資源等，提供多元應對方案，並加快新技術的驗證與導入，力拚商轉。

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英濟目前於台灣、中國、馬來西亞與墨西哥皆有布局。為應對關稅調整，公司正在強化上海與蘇州廠區系統整合能力，並提升整機製造占比；同時加速墨西哥廠產能擴張，滿足客戶對北美供應鏈重組的需求。英濟也與終端品牌討論生產與倉儲調度方案，並評估策略性共同投資可能性，提升供應鏈彈性。

英濟將台灣廠區的醫療器材量產與法規經驗複製至中國、馬來西亞與墨西哥廠區，根據關稅條件供應不同市場。相關廠區已啟動ISO 13485等醫療認證程序，藉此提升製造門檻與競爭優勢。醫材出貨門檻高、認證周期長，一旦完成導入，有助於穩定營運並加強風險管控。

英濟積極投入AI與光電領域，已開發自有大型語言模型與AI模組，主打地端運算與客製場景應用，現已進入企業應用、智慧醫療與車用市場。光電方面，今年將量產穿戴式裝置與視覺輔助產品，並與客戶合作推動專案商品化，為未來營運挹注動能。

面對電動車產業成長趨勢，英濟正與中國在地供應鏈洽談合作，評估中系電動車零件開發可能性，並透過產能移轉強化新產品導入。歐洲市場則以AI與光電技術切入智慧抬頭顯示器（HUD）應用，期望結合現有製造與創新優勢，拓展新興業務並分散風險。

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