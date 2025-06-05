不惜巨資！亞馬遜將投資100億美元興建人工智慧數據中心

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕亞馬遜週三宣布，將投資100億美元（約2989億9388萬台幣）在北卡羅來納州建造數據中心，旨在拓展其人工智慧和雲端運算技術能力。

根據《Fox News》報導，亞馬遜週三在一篇部落格文章中表示，生成式人工智慧正在推動對先進雲端基礎設施和運算能力的需求成長，公司的投資將透過位於北卡羅來納州的亞馬遜雲端計算服務（AWS）數據中心支持人工智慧未來發展。

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亞馬遜指出，此次尖端雲端運算基礎設施的部署將鞏固北卡羅來納州作為創新中心的地位。亞馬遜還聲稱，該投資將支持AWS數據中心供應鏈中的數千個其他工作。

亞馬遜此舉是其在人工智慧領域與Google和微軟競爭的最新舉措。此舉也將大幅提升亞馬遜在北卡羅來納州的影響力，創造至少500個新的高技能職位，涵蓋資料中心工程師、網路專家和安全專家等多個領域。

亞馬遜此舉是其在人工智慧領域與Google和微軟競爭的最新舉措。圖為Google。（美聯社）

值得注意的是，亞馬遜一直在競相投資其人工智慧基礎設施。AWS今年1月宣布計劃投資約110億美元（約3288億4500萬台幣），擴大其在喬治亞州的基礎設施。

另外亞馬遜相信，生成式人工智慧是保持競爭力的一種方式。該公司執行長賈西（Andy Jassy）在2024年致股東的年度信函中說「生成式人工智慧將徹底改變我們已知的幾乎所有客戶體驗，並帶來我們曾經幻想過的全新體驗。」

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