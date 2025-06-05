勞動部113學年第2學期就學補助 今寄發審核結果通知單

勞動部113學年第2學期就學補助，今起寄發審核結果通知單（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部提供失業勞工子女就學補助，113學年度第2學期的就學補助案件已審核完成，勞動部將於今（5）日以掛號寄發審核結果通知單，同時以簡訊通知申請人，合格者將於114年6月13日完成撥款或寄送支票。

勞動部提醒，113學年度第2學期失業勞工子女就學補助的申請人，也可自今日起，以「自然人憑證＋身分證字號」、「健保卡卡號＋身分證字號」或申請人及其子女身分證字號，至勞動部官網首頁/主題網站項下「失業勞工子女就學補助線上申請系統」（https://uwes.mol.gov.tw/login）查詢審核結果。

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若對審核結果有疑義，可撥打勞動部失業勞工子女就學補助受理小組諮詢專線（02）2500-7259、2500-7093洽詢，或於114年7月4日前透過線上或書面提出複查申請。

至於新學期（114學年度第1學期）的失業勞工子女就學補助，預計將於114年9月開始受理申請，詳細受理日期及申辦條件，可先至勞動部官網「失業勞工子女就學補助線上申請系統」（https://uwes.mol.gov.tw/login）查詢。

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