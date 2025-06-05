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焦點股》宏致：第2季動能強勁 股價大漲

2025/06/05 10:54

宏致受惠於AI伺服器客戶第2季拉貨力道強勁，加上旗下新啟用的研總大樓穩定貢獻產能效益，第2季營運表現可望顯著成長。（資料照）宏致受惠於AI伺服器客戶第2季拉貨力道強勁，加上旗下新啟用的研總大樓穩定貢獻產能效益，第2季營運表現可望顯著成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠宏致（3605）受惠於AI伺服器客戶第2季拉貨力道強勁，加上旗下新啟用的研總大樓穩定貢獻產能效益，第2季營運表現可望顯著成長，今日盤中高點觸及54.6元，一度大漲5.6%，截至上午10時40分暫報54元，漲幅4.45%，成交量2350張。

宏致近年持續提升台灣產能比重，新研總大樓貢獻啟用之後，比起既有精工中心的產能增加3倍，躍升成為擁有台灣在地一站式設計與生產的連接器廠家，藉由廠內智慧倉儲、自動化生產等高效率製造設備，顯著降低人工作業成本，可望為後續營運管理增添效益。

關於技術方面，宏致近年全力聚焦雲端運算伺服器所需的PCIe Gen 5及Gen 6高速連接器，以及設計、開發從GB200拓展至GB300架構所需的高速連接器，可望確保技術與競爭優勢保持在最貼近原廠委託設計製造商（ODM）與美系客戶的第一線。

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