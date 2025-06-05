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關稅再燒美國人 ! 川普徵10％海鮮稅 聯合國 : 美國海鮮要漲價

2025/06/05 11:29

聯合國貿易暨發展署稱，川普對海鮮徵收10%關稅，將推高美國海鮮價格。（彭博）聯合國貿易暨發展署稱，川普對海鮮徵收10%關稅，將推高美國海鮮價格。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球貿易緊張局勢擾亂海洋貨物貿易，美國總統川普幾乎對所有海鮮徵收10%的關稅。聯合國貿易暨發展署（UNCTAD）發布最新報告顯示，因美國當地生產規模有限，魚類產品價格可能會上漲，將推高美國進口海鮮的價格。

《路透》報導，美國川普政府幾乎所有進口海鮮徵收10%關稅，來自中國的海鮮關稅稅率為30%。報告指出，美國「國內海鮮產量擴大規模的能力有限，魚類產品價格可能上漲」。

這份報告認為，受到過度捕撈影響，美國野生水產資源有限，境內水產養殖規模擴大也需要時間可以處理。以鮭魚為例，養殖生產週期長達3年。

數據顯示，美國每年出口魚類等水產品金額約45億美元（約新台幣1345.7億元），進口額則高達160億美元（約新台幣4784.7億元）。

UNCTAD認為，巴西海鮮水產品出口國以美國、中國為主，佔比55%，預估未來可能轉朝國內市場發展，或把海鮮產品賣給其他貿易夥伴。

報告也提及，川普政府針對鋼鐵、鋁徵收的關稅已導致造船成本與水產海鮮價格上升。現今貿易路線的變化，可能削弱海運服務需求，海運產品關稅提高或波動，可能會擾亂傳統的貿易流通，對於消費者、出口商都造成影響。

「川普關稅」打亂全球貿易運作，各國在與美方談判的同時也努力尋找不同的出口市場。

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