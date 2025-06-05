晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

北北桃竹蛋黃區新案開價 仍站在高崗上

2025/06/05 10:38

精華地段、建商品牌仍是新建案能維持開價站在高崗上的支撐力道。（住展雜誌提供）精華地段、建商品牌仍是新建案能維持開價站在高崗上的支撐力道。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕蛋黃區新案開價仍站高崗上，根據新建案市調機構彙整，今年前五月北北桃竹每坪開價最高的新案，以新北市中和區四號公園附近新案相對亮眼、每坪平均開價120萬元，繼板橋、新店、三重、永和後，新北市第5個行政區、有新案開價突破100萬元。

新北、桃園開價最高建案 規劃小坪數

至於，台北市開價最高建案則出現在遠企商圈、每坪平均開價約200萬元，主要規劃50至65坪，反觀新北市、桃園市開價最高建案則主攻小坪，主力坪數分別落在17至42坪、以及17至33坪，而桃園市開價最高建案、每坪平均開價約70萬元，地點靠近藝文特區。

新竹開價最高建案、每坪平均開價已站上90萬元，地點靠近高鐵特區、訴求學區效益。

展望後市，住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前已知預告高價的新案還有台北市西華飯店改建豪宅案、竹北市大陸建設新案，而新北市未來新案開價雖然不容易再出現突破120萬元的機率，但新店、板橋、中和等行政區推測應該還會有每坪開價100萬元的新案推出。

陳炳辰認為，即便房市買氣低迷，但精華地段、建商品牌仍是新建案能維持開價站在高崗上的支撐力道，更透露市場氛圍期待房價修正，但蛋黃區卻難度頗高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財