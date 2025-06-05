北北桃竹蛋黃區新案開價 仍站在高崗上

精華地段、建商品牌仍是新建案能維持開價站在高崗上的支撐力道。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕蛋黃區新案開價仍站高崗上，根據新建案市調機構彙整，今年前五月北北桃竹每坪開價最高的新案，以新北市中和區四號公園附近新案相對亮眼、每坪平均開價120萬元，繼板橋、新店、三重、永和後，新北市第5個行政區、有新案開價突破100萬元。

新北、桃園開價最高建案 規劃小坪數

至於，台北市開價最高建案則出現在遠企商圈、每坪平均開價約200萬元，主要規劃50至65坪，反觀新北市、桃園市開價最高建案則主攻小坪，主力坪數分別落在17至42坪、以及17至33坪，而桃園市開價最高建案、每坪平均開價約70萬元，地點靠近藝文特區。

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新竹開價最高建案、每坪平均開價已站上90萬元，地點靠近高鐵特區、訴求學區效益。

展望後市，住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前已知預告高價的新案還有台北市西華飯店改建豪宅案、竹北市大陸建設新案，而新北市未來新案開價雖然不容易再出現突破120萬元的機率，但新店、板橋、中和等行政區推測應該還會有每坪開價100萬元的新案推出。

陳炳辰認為，即便房市買氣低迷，但精華地段、建商品牌仍是新建案能維持開價站在高崗上的支撐力道，更透露市場氛圍期待房價修正，但蛋黃區卻難度頗高。

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