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產業發聲！美汽車供應商籲立即對中國稀土限制採取行動

2025/06/05 12:37

代表美國汽車供應商的產業團體表示，應立即採取行動，解決中國對稀土出口的限制問題。（路透資料照）代表美國汽車供應商的產業團體表示，應立即採取行動，解決中國對稀土出口的限制問題。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一個代表美國汽車供應商的組織週三（4日）呼籲，立即採取行動，解決中國對稀土、礦物和磁鐵出口的限制問題，並警告，這一問題可能迅速擾亂汽車零件的生產。

《路透》報導，中國控制了全球90％以上的稀土加工產能，而這些產品廣泛應用於汽車、戰機和家用電器等各個領域。今年4月初，中國實施了限制措施，要求出口商必須獲得北京的許可，才可以出口。在美國總統川普對中國進口產品加徵高額關稅後，美中貿易戰爆發，中國也因此推出更嚴格的限制措施。

美國汽車零件製造商貿易協會（MEMA）聲明指出，零件公司的供應鏈正面臨「嚴重的即時風險」。該協會表示，情況仍未解決，擔憂程度仍非常高，需要立即採取果斷行動，以防止汽車供應商產業出現大規模的混亂和衰退。

該供應商協會與代表通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）等主要車廠的貿易組織汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）在5月9日一同致函，對中國實施的限制措施表達緊急關切。

對此，白宮尚未發表評論。

汽車零件製造商貿易協會和汽車創新聯盟在信中寫道，如果無法可靠的獲得這些原料和磁鐵，汽車供應商將無法生產關鍵的汽車零件，包括自動變速箱、節氣門系統、傳感器、安全帶、車燈、馬達、動力轉向系統等。

由於企業難以應付不透明的許可證申請流程，有時甚至需要數百頁的文件，中國4月稀土磁鐵出口量減半。川普上週在社群平台怒批中國違反了雙方在5月達成的協議條款，這項協議只在暫時取消雙方互加的關稅和其他貿易限制。

美國汽車公司也已經開始感受到這些限制措施的影響，福特（Ford）表示，由於稀土短缺，該公司5月在芝加哥工廠停產Explorer SUV車款1週。

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