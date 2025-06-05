南韓選後慶賀行情爆發 KOSPI指數突破2830點

南韓總統當選人李在明（圖左）偕妻子金惠京（圖右）4日在國會宣誓就任第21任總統。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓共同民主黨候選人李在明以49.42%的得票率，將近1729萬票當選第21屆南韓總統大選。南韓選後慶賀行情爆發，南韓綜合股價指數（KOSPI）今（5日）盤中突破2830點。

綜合媒體報導，李在明在3日以49.42%得票率，擊敗執政黨「國民力量黨」候選人金文洙（14.15％），當選第21屆南韓總統大選，結束南韓長達數月的權力真空，消除政局不確定性。投資人期待新政府能全力拚經濟，迅速實施刺激政策與市場改革。

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南韓KOSPI指數延續週三（4日）漲勢，今（5日）開盤大漲0.7%（19.49點），以2790.33點開出，之後指數一路上揚，盤中突破2830點，最高一度觸及2831.11點。此為KOSPI指數自去年7月中後，時隔10個多月再破2830點。

除了KOSPI指數外，南韓創業板科斯達克指數（KOSDAQ）今也同步大漲，盤中指數一度觸及761.13點，創自今年2月28日（760.1點）以來新高。

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