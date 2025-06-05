焦點股》聯發科：淪00919棄嬰 股價跌跌不休

聯發科因00919刪除成分股，股價表現弱勢。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕00919群益台灣精選高息ETF換股近期進行換股，根據台灣指數公司公布的00919成分股調整資料顯示，本次刪除6檔，其中IC設計龍頭聯發科（2454）原本是00919第四大權重股，遭到刪除，持股權重原本達9.22%，持有張數約2萬6929張，昨日持股減少3847張，降至2萬3082張，在換股調整下，聯發科股價續弱，短線恐還有來自00919的賣壓。

聯發科近期股價格外疲弱，昨日台股大漲491.16點，聯發科股價僅收在平盤，今日台股再反彈，然而聯發科賣壓持續出籠，盤中下盤逾2%，截至10:02分左右，聯發科股價下跌2.35%，暫報1245元，成交量逾4800張，失守所有均線。

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00919成分股納入和刪除之變動將自6月3日交易結束後生效（亦即自6月4日起生效），並於指數定期審核生效日 （含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。

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