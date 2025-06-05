「護國神山」有多強？外媒曝魏哲家「2大金句」奠定台積電地位

魏哲家說：「我左看右看，不管怎麼看，訂單都在台積電。」（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，隨著圖形處理器（GPU）和人工智慧（AI）晶片競賽日益激烈，台積電（2330）卻一點也不擔心被取代，董事長魏哲家表示，「台積電作為全球最大晶片製造商生產所有類型的晶片」，還點出「不管怎麼看，訂單都在台積電手上」。

《商業內幕》（Business Insider）報導，台積電董事長魏哲家透露：「作為全球最大的晶片代工製造商（台積電），我們生產所有類型的晶片。」

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魏哲家還說：「我左看右看，不管怎麼看，訂單都在台積電。」台積電上月公布2025年第1季營收8392.54億元、年增41.6%，創下歷史次高，並高於原先預期的中位數。

報導指出，魏哲家擔心的並非競爭對手，而是美國總統川普關稅政策的間接影響。魏哲家表示：「關稅對台積電一定有影響，但不是直接影響。這是因為關稅是針對進口商，而不是出口商的。」但他也說，他什麼都不怕，只怕全球經濟放緩。

不過市場對於AI晶片的需求相當強勁，甚至超過台積電的供應。今年3月，台積電在美國宣布將額外投資1000億美元（約新台幣2.9兆元），以促進美國晶片製造業的發展。

魏哲家說，預計台積電今年公司營收將成長20%左右，即使在關稅不確定性和新台幣近期大幅升值的情況下，仍將有機會實現「創紀錄的利潤」。

科技業對AI的需求一直強勁，輝達（NVIDIA）上週發布的第1季財報就證明了這點。即使在美國對中國晶片銷售實施出口限制的情況下，輝達的營收仍超出華爾街的預期。

而僅5月，輝達股價就漲近25%。不過台積電的股價受到宏觀經濟和關稅擔憂的拖累，台積電在台股部分，今年已下跌約6.8%，不過台積電ADR股價今年則幾乎沒有變動，維持在上漲0.41%左右。

今（5日）台積電在台灣股市開盤觸及千元大關，至台北時間約10點59分左右，上漲0.20%、2元，暫報992元。

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