晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「護國神山」有多強？外媒曝魏哲家「2大金句」奠定台積電地位

2025/06/05 11:23

魏哲家說：「我左看右看，不管怎麼看，訂單都在台積電。」（法新資料照）魏哲家說：「我左看右看，不管怎麼看，訂單都在台積電。」（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，隨著圖形處理器（GPU）和人工智慧（AI）晶片競賽日益激烈，台積電（2330）卻一點也不擔心被取代，董事長魏哲家表示，「台積電作為全球最大晶片製造商生產所有類型的晶片」，還點出「不管怎麼看，訂單都在台積電手上」。

《商業內幕》（Business Insider）報導，台積電董事長魏哲家透露：「作為全球最大的晶片代工製造商（台積電），我們生產所有類型的晶片。」

魏哲家還說：「我左看右看，不管怎麼看，訂單都在台積電。」台積電上月公布2025年第1季營收8392.54億元、年增41.6%，創下歷史次高，並高於原先預期的中位數。

報導指出，魏哲家擔心的並非競爭對手，而是美國總統川普關稅政策的間接影響。魏哲家表示：「關稅對台積電一定有影響，但不是直接影響。這是因為關稅是針對進口商，而不是出口商的。」但他也說，他什麼都不怕，只怕全球經濟放緩。

不過市場對於AI晶片的需求相當強勁，甚至超過台積電的供應。今年3月，台積電在美國宣布將額外投資1000億美元（約新台幣2.9兆元），以促進美國晶片製造業的發展。

魏哲家說，預計台積電今年公司營收將成長20%左右，即使在關稅不確定性和新台幣近期大幅升值的情況下，仍將有機會實現「創紀錄的利潤」。

科技業對AI的需求一直強勁，輝達（NVIDIA）上週發布的第1季財報就證明了這點。即使在美國對中國晶片銷售實施出口限制的情況下，輝達的營收仍超出華爾街的預期。

而僅5月，輝達股價就漲近25%。不過台積電的股價受到宏觀經濟和關稅擔憂的拖累，台積電在台股部分，今年已下跌約6.8%，不過台積電ADR股價今年則幾乎沒有變動，維持在上漲0.41%左右。

今（5日）台積電在台灣股市開盤觸及千元大關，至台北時間約10點59分左右，上漲0.20%、2元，暫報992元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財