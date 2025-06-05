晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

華航攜手台積電拚減碳 台積電全年差旅可減少逾千噸碳排

2025/06/05 10:06

華航攜手台積電拚減碳，台積電全年差旅可減少逾千噸碳排。（華航提供）華航攜手台積電拚減碳，台積電全年差旅可減少逾千噸碳排。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航與台積電今（5）日正式宣布合作「企業商務旅行 SAF 減碳計畫」，為國內首創航空公司結合企業差旅使用台灣自產永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF）並運用碳抵換機制，共同推動低碳航空與共享減碳效益，華航指出，隨著台積電佈局全球，員工商務旅行需求強勁，透過本次商務飛行減碳合作，預估全年差旅可減少逾千噸碳排，齊心為淨零碳排目標奠定穩健基石。

台積電表示，員工商旅橫跨全球，華航不僅提供飛行的優質服務，更為台灣業界推動 SAF 的先驅，雙方共同推動跨產業的永續行動，支持價值鏈能源轉型，意義非凡。

華航表示，華航推廣永續航空燃油領先業界，雙方以行動支持台灣能源轉型，齊力邁向 2050 淨零碳排目標。

華航指出，今年擴大向國內油商採購在台自產的 SAF 添加於桃園出發國際航班，可較傳統燃油減少超過 80% 的碳排，並持續拓展 「SAF 夥伴合作計畫」，邀集上下游廠商及客戶共同參與，促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，落實永續供應鏈目標。台積電為全球半導體產業巨擘，也是華航的重要企業客戶之一，藉由本次的商務旅行減碳合作，實踐雙方共同的 ESG 目標，樹立永續共好標竿，開創台灣 SAF 發展新里程。

華航長期推動永續發展，不僅為國內首家於 2017 年起新機飛渡導入使用 SAF 的航空公司，更是首位於商用載客航班添加 SAF 的國籍航空；同時串聯企業夥伴，首創客運航班單次性價值鏈合作，也推動台灣航空史上首次全貨機添加 SAF，締造貨運價值鏈永續發展新猷。華航將持續與國內外航油商合作，並廣邀供應鏈廠商及企業客戶共襄盛舉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財