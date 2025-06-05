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必需實施！川普預算主管警告 不通過大而美法案將使美國經濟衰退

2025/06/05 11:18

美國預算與管理辦公室主管沃特週三警告稱，如果參議院未能通過大而美法案，美國將面臨經濟衰退。（美聯社）美國預算與管理辦公室主管沃特週三警告稱，如果參議院未能通過大而美法案，美國將面臨經濟衰退。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國預算與管理辦公室主管沃特（Russell Vought）週三嚴正警告稱，如果參議院未能通過總統川普提出的大而美法案，美國將面臨經濟衰退。

根據《Fox News》報導，沃特聲稱，大而美法案若未通過，美國將會經濟衰退，且經濟陰雲會非常濃重。沃特強調，他認為美國人民的稅收將增加60%。

沃特週三在眾議院撥款小組委員會作證。雖然白宮2026年預算申請是週三聽證會的預定議題，但討論的焦點轉向了川普大而美法案的協調程序。

川普的盟友馬斯克、參議院共和黨人，甚至一些眾議院共和黨議員，都對大而美法案抱持懷疑。該法案不到兩週前以微弱優勢在眾議院獲得通過，共和黨領導的白宮和國會正在審議該法案。

美國預算與管理辦公室主管沃特認為，總統川普提出的大而美法案必需通過。圖為川普。（彭博社）美國預算與管理辦公室主管沃特認為，總統川普提出的大而美法案必需通過。圖為川普。（彭博社）

美國國會預算辦公室週三報告說，大而美法案將在十年內減稅3.7兆美元（約110兆6114億台幣），同時增加2.4兆美元（約71兆7427億台幣）的赤字。

報告還估計，該法案將導致另外1090萬人失去醫療保險，其中包括140萬在美國沒有合法身分享有州政府資助計劃的人。

對此沃特認為國會預算辦公室的分析並不準確，並主張大而美法案將減少1.4兆美元（約41兆8487億台幣）的赤字和債務。

另外根據美國財政部公佈的最新數據，截至6月4日美國國債總額升至36兆2152億742萬6690美元（約1082兆6898億台幣），比前一日公佈的數字增加了約8.06億美元（約240億9617萬台幣）。

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