貨輪漂流太平洋！從中國載3000新車莫名冒火 22船員棄船逃生

載運超過3000輛汽車的貨輪「晨光號」3日在阿拉斯加附近海上莫名失火，由於火勢過大無法自行撲滅，22名船員棄船逃生，貨輪漂流海上持續燃燒。（圖擷取自美國海岸防衛隊官網）

黃邦平／核稿編輯

「晨光號」原定從中國航向墨西哥，卻在阿拉斯加附近的太平洋上失火，濃煙沖天，船員棄船後已由附近商船救起；起火點疑似是載運汽車的甲板層，目前還不清楚載運哪個品牌的車。（圖擷取自美國海岸防衛隊官網）

〔即時新聞／綜合報導〕載運超過3000輛汽車、隸屬於佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）的貨輪「晨光號」（Morning Midas）3日在阿拉斯加海岸附近因不明原因起火，由於火勢過大，船上22名船員棄船逃生，美國海岸防衛隊艦艇迅速趕往救援，協助船員轉移至附近的商船。

綜合外媒報導，「晨光號」5月26日從中國煙台出發，預計6月15日抵達墨西哥拉薩羅卡德納斯（Lazaro Cardenas），卻在3日下午發生火災，美國海岸防衛隊當天下午3點15分接獲求救訊息。

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據海岸防衛隊收到的資料顯示，「晨光號」的位置在阿拉斯加阿達克島（Adak）西南方482.8公里處，船上估計載有約350公噸天然氣和1530公噸極低硫燃油（VLSFO），起火點疑似是載運汽車的甲板層，船上載有3159輛汽車，其中包括65輛全電動汽車、681輛混合動力汽車，還不清楚是哪個品牌的車。

佐迪艾克海運公司透過聲明指出，「晨光號」上的22名船員未能撲滅大火，最後棄船逃生，不過船員沒有受傷，透過救生艇撤離後，由美國海岸防衛隊協助，已安置到附近的另一艘商船上。

由於「晨光號」仍被棄置在太平洋上，相關單位已派遣拖船滅火及後續救援作業。佐迪艾克海運公司表示，此事件已通報美國相關部門，目前正在與緊急救援人員密切合作，並部署拖船支援打撈和滅火行動。

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