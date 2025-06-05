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焦點股》台積電：開盤重回千元俱樂部 千元關卡壓力沉重

2025/06/05 09:33

台積電今日股價開高以1000元開出，但千元關卡壓力沉重，隨即出現賣壓。（資料照）台積電今日股價開高以1000元開出，但千元關卡壓力沉重，隨即出現賣壓。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕費城半導體指數昨日續彈1.39%，台積電（2330）今日股價開高以1000元開出，但千元關卡壓力沉重，隨即出現賣壓，外資昨日回補台積電15827張，法人預估，若美股續揚，台積電股價相對落後，有望重回千元，帶領台股朝半年線扣關。

截至9:18分左右，台積電股價小漲0.61%，暫報996元，成交量約7106張。

輝達重奪美股市值王寶座，身為輝達最重要合作夥伴的台積電在股東會釋出正面訊息，昨日股價大漲，一吐悶氣，法人指出，台積電重返千元在望，台股指數已收復各短期均線均線，技術面呈現轉強趨勢。惟美國ADP就業報告顯示，美國5月民間企業僅新增3.7萬個就業，遠低於市場預期的11萬人，顯示經濟仍處於成長放緩與預期通膨升溫的雙重風險之中，加上川普在Truth Social發文稱，與中國習主席要達成協議非常困難，故預期短期台股指數將在季線與半年線區間震盪。

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