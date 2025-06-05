美中貿易戰僵持不下 克萊默：美國手中王牌是「他」

財經名嘴克萊默認為，輝達是華府的王牌，可能讓美國在貿易戰中佔優勢。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）週三（4日）表示，在美中貿易緊張局勢持續的情況下，AI巨頭輝達（NVIDIA）作為華府手中的王牌，可能讓美國在持續的貿易戰中佔據優勢。

克萊默指出，如果美國總統川普（Donald Trump）想贏得這場戰役，他可能不得不亮出他的王牌輝達，克萊默認為，其他公司都不是好牌，而白宮現在必須打好手中的牌。克萊默表示，過去幾十年來，美國政府竭盡所能鼓勵產業外包給中國，他們讓美國的牌組變得很糟，無論是共和黨或是民主黨執政都一樣。

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自川普威脅要對中國進口產品徵收高額關稅以來，美中貿易緊張局勢一直持續。儘管雙方已同意暫緩徵收新關稅90天的時間，以便進行進一步的談判，但兩國關係仍相當脆弱

。川普週三更在社群抱怨，中國國家主席習近平態度強硬，要達成協議「極其困難」。幾天前，白宮曾表示，兩人可能在本週進行對話。

克萊默點出了幾項中國他所認為中國想要的美國出口產品，包括天然氣、波音飛機、風力發電機以及輝達的產品。克萊默表示，輝達是美國手中的王牌，但也坦言，川普政府「不想打出這張王牌」。

白宮已宣佈，針對輝達對中出口實施嚴格監管，輝達執行長黃仁勳直言，這將導致該公司損失數十億美元，並阻礙美國成為AI領域的全球領頭羊。

克萊默也坦言，儘管美國各大企業正努力實現供應鏈多元化，但現在仍嚴重依賴中國製造商，並列舉了蘋果（Apple）、目標百貨（Target）、史丹利百得（Stanley Black & Decker）、百思買（Best Buy）和沃爾瑪（Walmart）等一些知名企業，他們正努力適應新的貿易格局。

克萊默表示，川普在談判的時候最好比習近平更加強硬，因為現在美國對中國的依賴程度之高，幾乎令人難以置信。

針對克萊默的相關發言，白宮沒有立即回應。

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