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華府再向中國出手！能源公司曝：美政府正管制乙烷出口

2025/06/05 10:43

能源公司表示，已收到美政府發函，要求企業向中國出口乙烷前須申請許可。（路透資料照）能源公司表示，已收到美政府發函，要求企業向中國出口乙烷前須申請許可。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕能源公司Energy Transfer週三（4日）表示，已收到美國政府的一封信，要求企業向中國出口乙烷前須獲得許可證，並補充，美國出口終端營運商將申請緊急授權才能繼續出口。美方最新的行動正值美中之間更廣泛的貿易摩擦之際，這給美國乙烷出口增添了壓力。

《路透》報導，新規迫使天然氣副產品生產商要尋找替代買家，並推高中國石化企業的成本。這些企業幾乎完全依賴美國生產商進口乙烷，用於製造塑膠和化學品，以及供暖和烹飪等需求。

另一家出口商Enterprise Products Partners也稱，公司在週三收到通知，美國商務部打算拒絕其向中國出口3批總計約220萬桶乙烷的緊急請求。據報，Enterprise Products Partners在5月23日收到一封要求許可證的信函後，隨後提交了緊急授權申請；Energy Transfer則稱，公司在6月3日收到了信件。

根據兩家公司提供的文件，美國商務部工業暨安全局（BIS）的信件稱，乙烷出口可能被中國應用在軍事用途，恐構成不可接受的風險。這兩家公司是美國最大的乙烷出口商之一，乙烷對中出口約佔美國頁岩氣總出口量的一半。

針對報導，美商務部工業暨安全局沒有立即回應。

Energy Transfer表示，目前正在評估涉及許可證要求的產品交易範圍，如果公司無法獲得授權或許可證，其出口可能會受到影響。該公司補充，無法確定這些潛在限制是否會對公司的財務狀況、業績和現金流產生任何重大影響；Enterprise上週透露，乙烷和丁烷出口可能會受到許可要求的影響，並補充，正在評估相關流程和內部控制。目前對丁烷的限制已被取消。

油輪追蹤機構Vortexa分析主管哈特克（Samantha Hartke）表示Enterprise Products Partners的緊急請求被拒絕，這是否只是短期的中斷，這引發了人們的疑問。短期內可能需要重新調整或轉售貨物，同時加大對國內儲存的依賴。

美國總統川普4月實施全面關稅以來，美中兩國陷入了持續的貿易戰。美國商務部上週表示，正在審查對中具有戰略意義的出口，並指出，在某些情況下，商務部在審查期間會暫停現有的出口許可，或是提出額外的許可要求。

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