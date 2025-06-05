出現分歧？川普推出迷因幣錢包 兒子們否認參與

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加密貨幣研究員懷特（Molly White）週二爆料說，美國總統川普即將推出一款川普品牌的加密貨幣錢包，以鼓勵人們交易川普迷因幣（TRUMP memecoin）。之後川普的兒子們公開表示，他們對此「一無所知」。

根據《CNN》報導，懷特聲稱該計畫是由川普家族經營的兩家迷因幣背後的實體公司與一個名為「魔法伊甸園」（Magic Eden）的加密貨幣市場合作開發的。

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魔法伊甸園證實了懷特公布的資訊，並發布了名為「川普總統官方錢包」的公告。魔法伊甸園官方網站也在X上的一篇文章中確認了這次發布。

但川普的兒子們隨後公開表示，他們的家族「與這款錢包產品毫無關聯」。小唐納德·川普（Donald Trump Jr.）發文稱，他和艾瑞克·川普（Eric Trump）對此一無所知，但他們旗下的另一家加密貨幣公司世界自由金融（World Liberty Financial）很快將推出一款官方錢包。

小唐納德·川普發文稱，他和艾瑞克·川普（Eric Trump）對此一無所知。圖為小唐納德·川普。（彭博社）

值得注意的是，艾瑞克·川普週二晚間似乎還在一篇文章中威脅要起訴魔法伊甸園，並呼籲魔法伊甸園要「小心地在未經批准且我們組織中任何人都不知道的專案中使用我們的名字。」

目前尚不清楚，一個普通的錢包公告是如何演變成一場公開爭執。川普集團一位發言人在給 《CNN》的一封電子郵件中說，艾瑞克·川普、小唐納德·川普事先對這個項目一無所知，且與川普集團沒有任何協議。

川普迷因幣和魔法伊甸園的代表，週三尚未回應《CNN》的置評請求。

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