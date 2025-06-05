川普直接拒發簽證！全面「封殺」國際學生進哈佛大學

川普政府和哈佛大學衝突的根源，在於哈佛拒絕配合聯邦政府的一系列要求。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（4日）簽署最新公告，暫停向哈佛大學新生核發國際簽證，也暫停了外國公民參加哈佛的交流計畫，同時也要求美國國務院考慮撤銷部分現有哈佛外籍學生的學術或交流簽證，此舉是為了「維護國家安全」。而外籍學生約占哈佛學生總數的4分之1。

根據白宮週三發布的公告，為了維護美國國家安全，持F簽證（學術類）、M簽證（職業類）或J簽證（交流訪問類）的哈佛學生，將被禁止入境美國，並指示國務卿考慮撤銷目前在學、符合條件的哈佛學生相關簽證。

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白宮指控哈佛與外國勢力有「令人憂慮的關係」。公告同時指出，哈佛未能提供足夠資訊說明其外籍學生情況，並「僅對3名學生提供不完整的資料回報」。

公告中指出，聯邦調查局（FBI）早已多次警告，外國對手會利用美國高等教育制度的開放性來竊取資訊、濫用研發資源，並散播錯誤訊息。公告還指出，哈佛近年來「校園犯罪急劇增加，卻未能對部分違規行為進行懲處」。

川普政府和哈佛大學衝突的根源，在於哈佛拒絕配合聯邦政府的一系列要求。近期局勢升溫，是因為國土安全部指控哈佛拒絕提供與外籍學生不當行為有關的紀錄。

哈佛表示學校已配合提供資料，但聯邦政府方面認為哈佛的回應並不充分。

波士頓聯邦法院上週才阻止國土安全部禁止哈佛的國際學生入境，而川普此次的命令則援引了不同的法律依據。

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