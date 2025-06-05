中國畫大餅？聲稱能產大量先進晶片 美商務部長打臉揭真實內幕

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，中國聲稱能大規模生產先進晶片，「但實際上並非如此」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4日指出，美國對中國實施的出口管制措施正在有效限制其技術發展，中國聲稱能大規模生產先進晶片，「但實際上並非如此」，中國目前不具備大規模生產高階晶片的能力，且估計中國頂多僅能製造約20萬顆，遠低於其龐大需求。

《彭博》報導，近年來，中國生產高階晶片的能力一直受到熱議，尤其是在華為科技有限公司2023年推出搭載7奈米處理器的智慧型手機之後。

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盧特尼克的發言凸顯美國政府過去幾年針對中國在高科技領域所施加的一連串限制正在發揮作用。盧特尼克表示：「他們（中國）說他們在生產，但實際上並沒有。」

1位參議員問到中國的晶片產能，該參議員表示以他手中的數據，中國晶片產量目前不到40萬片，盧特尼克則回應：「可能接近20萬片」。

儘管中國可能具備研發某些先進晶片的技術能力，但在產能與品質穩定性上仍與美國存在巨大差距。盧特尼克強調，「這些管制措施正發揮我們所期待的效果。」

市場研究公司TechInsights數據指出，至2024年中國AI加速器市場規模約150萬枚，此外中國還需要數千萬枚本土廠商生產的高階智慧型手機晶片，如華為等。

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