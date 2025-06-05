美國不會給越南關稅緩衝期！盧特尼克揭關鍵原因

盧特尼克表示，即使越南取消對美國商品的所有關稅，華盛頓也不會做出回應。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國不會給越南關稅緩衝期，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，即使越南取消對美國商品的所有關稅，華盛頓也不會做出回應，因為越南向美國轉口了大量中國產品。

彭博報導，當共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）問他，如果越南決定取消針對美國進口商品的所有關稅和貿易壁壘，美國是否會做出同樣的回應時，盧特尼克說絕對不會，那將是我們能做的最愚蠢的事情，“並稱這樣的潛在協定是”糟糕的交易“。

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盧特尼克補充說，越南向美國出口了1250億美元（約新台幣3.75兆）的商品，而只進口了價值1250萬美元（約新台幣3.75億元）的美國產品，但沒有具體說明期限。

盧特尼克指出，他們（越南）從中國購買了900億美元（約新台幣2.7兆），然後加價並發送給我們。所以越南是中國通往我們的一條途徑。

包括Apple和Nike在內的許多美國品牌在越南設有製造合作夥伴，這些供應商通常從中國進口材料和零件，並在越南進行最終組裝。如果川普總統最終決定對這個亞洲國家徵收嚴厲的關稅，這些美國公司可能會受到影響。

根據美國貿易代表辦公室的數據，2024年越南向美國出口了1366億美元（約新台幣4.09兆），而美國的進口額為131億美元（約新台幣3930億元）。1235億美元（約新台幣3.7兆）的川差使越南在川普的對等關稅下徵收了46%的關稅，這是對美國貿易夥伴徵收的最高關稅之一。這些進口稅在7月9日與美達成協定前已暫時降至10%。

據路透社本週早些時候報導，華盛頓已向越南發出了關稅談判的強硬要求，包括要求減少對來自中國的材料和零組件的依賴。

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