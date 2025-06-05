晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國出發貨輪失火！3000輛汽車遭棄海中恐成廢鐵

2025/06/05 10:49

Morning Midas號載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車，圖為美國海岸巡防隊在3日所拍攝的起火狀況。（路透）Morning Midas號載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車，圖為美國海岸巡防隊在3日所拍攝的起火狀況。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一艘載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車的貨輪，週二（3日）在太平洋中部發生火災後，由於無法控制火勢，船員只能棄船，所幸船上22名船員全數安全撤離，但此事也突顯了運送電動車日益增加的風險。

《彭博》報導，這艘起火的貨輪名為「Morning Midas」，根據彭博的船舶追蹤數據，該船在5月26日從中國煙台港出發，中途停靠南沙港和上海港2個中國港口，後來在前往墨西哥的途中，於太平洋中部發生火災。

根據船舶管理公司 Zodiac Maritime 發表的聲明，Morning Midas船上有約3000輛汽車，包含約800輛電動車，最初其中一層甲板被發現冒出濃煙，船員隨即展開滅火作業，但無法控制火勢。

美國海岸巡防隊（USCG）已成功疏散全數22名船員，並將他們轉移到一艘鄰近商船上。Zodiac 表示，目前已有應變人員部署，協助進行打撈與滅火作業。但該公司發言人拒絕透露這批車輛的擁有者。

根據保險巨頭安聯（Allianz）上月發布的報告指出，隨著鋰離子電池的需求增加，特別是在電動車方面，全球航運業面臨全新的風險。這種風險尤其顯著，因為現代大型運車船一次可運載數千輛高價值汽車。

雖然運車船常在全球航線上運送大量汽車，但過去幾次重大火災事故，已引發對此類運輸安全性的擔憂。這類意外對車廠、船東與保險業者都可能造成重大損失。

電動車起火通常更難撲滅，滅火過程也更加危險。加上運車船的內部，車輛會密集堆放、通風不足，使溫度迅速升高，加上密閉鋼製艙體環境，使得撲滅火勢與救援工作更為艱困。

而電動車起火的燃燒時間會更長，火勢溫度也更高，容易引發所謂的「熱失控」（thermal runaway）連鎖反應，火勢可能瞬間擴大、失控。一般而言，撲滅電動車鋰電池的火災，可能需要多達8000加侖的水來冷卻。

2022年時，大西洋上一艘載有約4000輛車輛的船舶發生火災，即使曾嘗試拖往安全地帶，最終仍沉沒。隔年，另一艘載有近3000輛車的船隻在荷蘭海岸附近起火。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財