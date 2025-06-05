中國出發貨輪失火！3000輛汽車遭棄海中恐成廢鐵

Morning Midas號載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車，圖為美國海岸巡防隊在3日所拍攝的起火狀況。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一艘載有約3000輛汽車，其中包含約800輛電動車的貨輪，週二（3日）在太平洋中部發生火災後，由於無法控制火勢，船員只能棄船，所幸船上22名船員全數安全撤離，但此事也突顯了運送電動車日益增加的風險。

《彭博》報導，這艘起火的貨輪名為「Morning Midas」，根據彭博的船舶追蹤數據，該船在5月26日從中國煙台港出發，中途停靠南沙港和上海港2個中國港口，後來在前往墨西哥的途中，於太平洋中部發生火災。

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根據船舶管理公司 Zodiac Maritime 發表的聲明，Morning Midas船上有約3000輛汽車，包含約800輛電動車，最初其中一層甲板被發現冒出濃煙，船員隨即展開滅火作業，但無法控制火勢。

美國海岸巡防隊（USCG）已成功疏散全數22名船員，並將他們轉移到一艘鄰近商船上。Zodiac 表示，目前已有應變人員部署，協助進行打撈與滅火作業。但該公司發言人拒絕透露這批車輛的擁有者。

根據保險巨頭安聯（Allianz）上月發布的報告指出，隨著鋰離子電池的需求增加，特別是在電動車方面，全球航運業面臨全新的風險。這種風險尤其顯著，因為現代大型運車船一次可運載數千輛高價值汽車。

雖然運車船常在全球航線上運送大量汽車，但過去幾次重大火災事故，已引發對此類運輸安全性的擔憂。這類意外對車廠、船東與保險業者都可能造成重大損失。

電動車起火通常更難撲滅，滅火過程也更加危險。加上運車船的內部，車輛會密集堆放、通風不足，使溫度迅速升高，加上密閉鋼製艙體環境，使得撲滅火勢與救援工作更為艱困。

而電動車起火的燃燒時間會更長，火勢溫度也更高，容易引發所謂的「熱失控」（thermal runaway）連鎖反應，火勢可能瞬間擴大、失控。一般而言，撲滅電動車鋰電池的火災，可能需要多達8000加侖的水來冷卻。

2022年時，大西洋上一艘載有約4000輛車輛的船舶發生火災，即使曾嘗試拖往安全地帶，最終仍沉沒。隔年，另一艘載有近3000輛車的船隻在荷蘭海岸附近起火。

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