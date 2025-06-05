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美國就業數據疲軟 川普轟「慢郎中鮑爾」必須立即降息

2025/06/05 09:37

美國總統川普週三再向聯準會主席鮑爾喊話，稱美國現在必須立刻降息。（路透資料照）美國總統川普週三再向聯準會主席鮑爾喊話，稱美國現在必須立刻降息。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國薪資統計公司ADP週三（4日）公佈5月私營企業就業人數，創下近年低點，疲軟的數據引發關注，美國總統川普隨後隔空向聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）喊話，稱美國現在必須立刻降息。

《CNBC》報導，川普在真實社群（Truth Social）發文表示，ADP數據出爐，「慢郎中（Too Late）」鮑爾現在必須降息。談到這名央行總裁時，川普更直言「他太離譜了！」。川普補充，歐洲已經降息9次了。川普至今已多次向鮑爾施壓，要求聯準會降低利率，以刺激經濟成長，但自去年12月以來，Fed一直將政策利率維持在4.25-4.50％的區間。

ADP報告顯示，5月私營企業就業人數僅增加3.7萬，遠低於道瓊（Dow Jones）預測的11萬。這是自2023年3月以來，ADP就業數據最低的單月數據。

美國勞工統計局預計在ADP數據公佈的2天後，發佈單月非農就業報告，這項報告比ADP的數據受到更密切的關注。根據道瓊調查的經濟學家預估，美勞工統計局即將發佈的報告將顯示，5月就業人數增加12.5萬。

川普上週在白宮會晤鮑爾，一同討論經濟問題，但雙方在會後的聲明似乎表明，這場會談變得劍拔弩張。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普向鮑爾表示，不降息是一個錯誤，這讓美國在經濟上處於劣勢；聯準會則稱，鮑爾向川普強調，貨幣政策必須以客觀的經濟數據為依據，而不適政治因素。

川普重返白宮以來經常將砲火對向鮑爾，嗆聯準會主席是「大魯蛇」，並給他取了綽號「慢郎中」，批評聯準會持續維持利率不動的決定。川普也曾多次暗示，考慮在2026年5月聯準會主席任期屆滿前，提前解僱鮑爾，但鮑爾堅稱這項行動超出總統的職權。川普隨後在4月稱自己「無意」開除鮑爾，但仍繼續公開表達對鮑爾的不滿。

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