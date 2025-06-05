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再拿台積電當「案例」 ! 美商務部長暗示 : 部分晶片補助款恐取消

2025/06/05 10:09

美商務部長稱，川普正在重新談判拜登時代的晶片法案撥款，暗示部分補貼恐取消。（彭博資料照）美商務部長稱，川普正在重新談判拜登時代的晶片法案撥款，暗示部分補貼恐取消。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）4日表示，川普政府正與半導體業者重新談判，主要針對2022年｢晶片與科學法｣撥付的補貼款，希望談出更好的條件，為美國帶來更多的投資。盧特尼克暗示，部分補助款可能取消。

他再度提到台積電，讚揚是「重談補貼」的成功案例。

《路透》報導，盧特尼克對參議院撥款委員會的議員們表示，拜登時代的一些撥款似乎過於「慷慨」。因此，目前川普政府已經重新進行談判，目標是讓美國納稅人受益。

盧特尼克說，「所有的協議會愈來愈好，只有一開始就不該達成的協議才無法達成」。此言暗示，並非所有補助都會留存下來。

美國前總統拜登在2022年簽署｢晶片與科學法｣，撥款527億美元（約新台幣1.57兆元）提振本土半導體晶片製造和研發，並讓晶片廠不要再集中在亞洲，當時有多家半導體巨頭獲得鉅額補貼，包括台灣台積電、南韓的三星電子和SK海力士，以及美國英特爾和美光。

雖然晶片法在拜登任內簽署，但在拜登卸任後才開始進行撥款。由於撥款是按照各公司履行擴廠承諾的進展而定，因此撥款細節並未公開。

盧特尼克把台積電視為重新協商的成功案例。台積電曾獲晶片法撥款60億美元（約新台幣1794.1億元），在補助款不變的情況下，對美投資承諾從先前的650億美元（約新台幣1.94兆元），另外再追加到1000億美元（約新台幣2.99兆元）。

盧特尼克指出，我們修改了補助金額，讓補助款仍維持在60億美元的規模。

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