「TACO」交易過熱？華爾街曝美股夏季面臨回檔壓力

華爾街警告，美股已脫離基本面。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股近期強勢反彈，標普500指數收復全年跌幅，市場對「TACO交易」（Trump Always Chickens Out）信心高漲，預期川普政策將最終妥協。獨立研究機構BCA與摩根大通（小摩）分析師則罕見同時發布警告，這波上漲已明顯脫離基本面支撐，投資人過度自滿，小摩預期，夏季交易環境將面臨調整壓力。

BCA指出，美國經濟早在川普宣布對等關稅政策前就已出現放緩跡象，投資人卻對下跌風險缺乏警覺，呼籲投資人應該採取更防禦性的資產配置。

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摩根大通則警告，美國通膨可能再度升溫，當前股市本益比偏高，標普500的遠期本益比高達22倍，反映市場對利多過度樂觀。分析師Matejka強調，目前多數投資人大舉持股，家庭股票資產比重更創下歷史新高，未來市場買盤動能恐趨減弱。

Matejka進一步指出，債券殖利率上升除反映通膨預期，美元疲軟使得情勢更加複雜。綜合觀察，摩根大通預期夏季交易環境類似滯脹階段，美股將面臨調整壓力。

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