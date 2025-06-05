美國大規模資本外流 ! 安聯CIO 曝「元凶」 美股暴跌10％、美元下跌5％

安聯CIO指，「899條款」本質上構成了一種「資本管制」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》指出，川普總統力推的《大而美法案；The One Big Beautiful Bill》中，暗藏一條「899條款」（Section 899）實際上是一種「報復性稅收」，可被美國財政部做以「逞罰條款」。據報導，安聯保險投資長（CIO） 蘇布蘭（Ludovic Subran）指出，一旦「899條款」全面實施，美股將暴跌10%，美元大跌5%，以及美債殖利率50個基點的上升。

蘇布蘭直言，「899條款」本質上構成了一種「資本管制」，一旦實施美國資本外流將進一步加速，市場將迎來重大恐慌時刻。而實施影響則可能「完全摧毀川普在政策議程上試圖做的事情」。

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華爾街各大機構警告，這項條款將改變40年來外國資本在美國的稅收待遇，因為外國投資者對美債和其他美國資產的信心已經因川普反复無常的貿易政策和美國財政狀況惡化而動搖的時刻，「899條款」創造了另一個「撤資」理由。。

專家憂心，「899條款」將成為川普在貿易談判時的新武器，威逼盟友與敵人，原本的關稅戰也將升級為資本戰（capital war），備受華爾街大行以及持有美國資產的外資法人關注。

先前大力支持川普政府的特斯拉執行長馬斯克，近日也一改態度，加大攻勢抨擊川普總統力推的《大而美法案》，引發外界關注。

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