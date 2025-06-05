川普政府槓上哥倫比亞大學！美媒曝教育部發函控認證資格不符合

美國教育部指控哥大在處理校園反猶太事件中存在“蓄意漠視”，違反聯邦反歧視法，其賴以生存的學術認證資不符合標準。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕哈佛大學之後，川普政府瞄準哥倫比亞大學，金融時報報導，美國教育部指控哥大在處理校園反猶太事件中存在“蓄意漠視”，違反聯邦反歧視法，其賴以生存的學術認證資不符合標準，此威脅恐讓其數千萬美元聯邦資助岌岌可危。

根據《金融時報》報道，美國教育部6月4日發佈聲明，稱已正式通知負責哥倫比亞大學認證的中部各州高等教育委員會，指出哥大“違反聯邦反歧視法律，因此未能滿足該委員會設定的認證標準”。此舉標誌著川普政府對精英高校施壓力度再升級。

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教育部長Linda McMahon措辭嚴厲指出，哈馬斯2023年10月7日襲擊以色列後，哥大領導階層對校園內猶太學生遭受的騷擾表現出蓄意漠視。這不僅不道德，也違法。認證機構作為聯邦學生資助的“守門人”，肩負重大公共責任。

若哥大最終喪失認證資格，將直接危及其獲得聯邦學生資助的資格。該校每年依賴政府擔保的學生貸款和助學金高達數千萬美元，這構成其營運的核心財政支柱。

面對壓力，哥大發表聲明回應稱，我們知道政府的關切，並已與中部各州委員會溝通。哥大堅定致力於在校園內打擊反猶太主義，嚴肅看待此事，正持續與聯邦政府合作解決。

至於美國中部各州高等教育委員會證實已收到教育部函件，但表示「目前暫無進一步評論」。

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