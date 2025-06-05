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炮火全開！馬斯克籲美國民眾行動起來 「否決」川普減稅法案

2025/06/05 08:26

馬斯克籲美國民眾行動起來，「否決」川普減稅法案（法新社）馬斯克籲美國民眾行動起來，「否決」川普減稅法案（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在與美國總統川普公開決裂後，特斯拉執行長馬斯克加大對川普標誌性減稅法案（大而美法案）的攻勢，並呼籲美國民眾聯繫立法者，否決該法案。「給你的參議員打電話，給你的眾議員打電話。讓美國破產是不對的！」他建議，應該起草一項新的支出法案，避免赤字大幅增加，也避免將債務上限提高5兆美元（約新台幣150兆）。

華爾街見聞報導，美國當地時間週三，前美國政府效率部（DOGE）顧問馬斯克加大了對美國總統川普標誌性減稅法案的攻勢，呼籲美國民眾聯繫立法者，「否決」該法案。

馬斯克在社交媒體上配圖電影《追殺比爾》的劇照，並寫道：“給你的參議員打電話，給你的眾議員打電話。讓美國破產是不對的！”

此外，馬斯克也在另1篇貼文中建議，應該起草一項新的支出法案，避免赤字大幅增加，也避免將債務上限提高5兆美元。

另馬斯克週三也轉發別人的貼文並評論稱，美國正快速墮為債務奴役。

該貼文認為，美國債務耗費了200年才達到12兆美元（約新台幣360兆），但2020-2024年就增加了12兆美元。

馬斯克抨擊的是眾議院批准並移交給參議院的稅收立法草案。這也是他連續第2天抨擊該減稅法案。當地時間週二，馬斯克猛烈抨擊這項減稅法案，稱其為一項破壞預算的“令人作嘔的醜惡法案”，將嚴重破壞預算。

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