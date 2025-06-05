川普鋼鋁關稅翻倍 加拿大準備採取報復措施回擊

加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普上週宣佈將進口鋼鐵、鋁的關稅提升1倍至50％，引發全球經濟的進一步混亂，隨著新的關稅在週三（4日）上路，受關稅影響最深，同時也是美國最大貿易夥伴之一的加拿大準備採取潛在報復措施。

《路透》報導，川普自週三開始，對鋼鐵和鋁進口徵收50％的關稅，同（4）日華府也尋求貿易夥伴提供「最佳方案」，以避免其他懲罰性關稅在7月生效，顯示出各國與華府談判的急迫性。

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川普上調金屬關稅的行動，將對美國最親密的貿易夥伴加拿大和墨西哥造成特別嚴重的打擊。加拿大是美國最大的鋼鐵、鋁出口國。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，如果與華府就取消川普關稅的談判未能成功，加拿大準備對美國進行反擊。政府正在與美國進行密切談判，同時也在準備如果談判失敗，將會採取報復行動。

加拿大最大汽車工會Unifor呼籲政府徵收報復性關稅，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）則向卡尼喊話稱，不應袖手旁觀「任由川普輾壓我們」。

川普將對外國商品徵收關稅作為貿易戰的核心政策，導致全球貿易流動嚴重中斷，金融市場動盪。隨著最終期限進入最後倒數計時，到目前為止，只有英國成功在90天暫緩期內與華府達成初步貿易協定。

翻倍的金屬關稅撼動了本週的鋼鐵和鋁市場，特別是鋁市場。全球外匯、債市和股市反應則相對平淡，許多投資人押注當前的關稅可能不會持續，總統將放棄這種極端的行動。

喬治城大學（Georgetown University）教授、貿易政策專家巴許（Marc Busch）表示，新關稅將影響「從汽車到飛機，從鋁製啤酒容器到加工產品罐頭，再到機械設備等所有領域」。

美國汽車政策委員會（American Automotive Policy Council，AAPC）稱，關稅將增加美國汽車組裝成本，並使美國汽車產業和工人在全球市場上處於不利地位。美國鋁業協會（Aluminum Association）則呼籲川普政府，保留對中國在內的「不良行為者」徵收高額關稅的選項，針對加拿大等合作夥伴應提供豁免。

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