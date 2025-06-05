中國稀土緊掐美國命脈？外媒爆北京還有「王牌」沒出

中美在晶片和稀土的對峙持續升級。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美在晶片和稀土的對峙持續升級，專家分析認為，中國在這方面似乎愈來愈佔據優勢，而且中國還有沒拿出來的籌碼。

《彭博》報導，上週美國總統川普指責中國違反協議，並尋求與習近平通話解決問題，而報導指出，主要的癥結點似乎在於關鍵礦產。出口管制已成中國供應鏈戰的核心，全球近70％的稀土都由中國生產，這些金屬對製造戰鬥機、核反應爐控制棒等關鍵技術至關重要。

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策緯諮詢公司（Trivium China）副總監Cory Combs表示，現階段中國比美國的影響力更持久，美國想要擺脫對中國稀土的依賴還需要10年時間，而中企已開發出大多數美國晶片的有效替代品，中國在這場對峙中正在取得進展。

儘管美國也採取一些措施試圖加強稀土供應鏈，但報導認為，缺乏具有商業價值的自然儲備、接受過開採工藝培訓的工程師很少、能夠在行業微薄利潤下競爭的公司數量有限等原因，對美國構建穩定稀土供應鏈的雄心造成挑戰。

報導指出，這場爭端有可能危及華盛頓與北京之間脆弱的貿易休戰。

儘管美國可以與中國以外最大的稀土生產商澳洲萊納斯稀土公司合作，巴西、南非、日本和越南的稀土產能也正在建設中，但他們都無法立即為美企提供解決方案。

另外分析還指出，美國在重稀土分離提純技術上落後中國20年，就算美國試圖透過「礦產外交」等方式擺脫對中國的依賴，但短期內難以撼動中國地位。

報導分析，中國尚有籌碼沒有用。迄今為止，中國的限制措施主要針對中重稀土，這些稀土主要集中在國防領域，但如果中國對釹和鐠等輕稀土元素也進行限制，這可能會對美國經濟造成更大的打擊，因為這些輕稀土在消費品中的應用更為廣泛。

美國亞洲協會政策研究院中國分析中心研究員Neil Thomas表示，中國對稀土的管控是對局勢進一步升級的警告，如果美中局勢惡化，中國屆時可能會開始對美國國防供應鏈造成真正的打擊。

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