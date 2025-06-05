美庫存報告揭曉！國際油價應聲下跌 專家全說了

國際油價週三（4日）下跌逾1%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布汽油與柴油庫存大幅增加，顯示燃料供應過剩，加上OPEC+計劃擴大產量，以及貿易緊張局勢加劇，令能源需求前景蒙上陰影，國際油價週三（4日）下跌逾1%。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌56美分，或0.9%，收每桶62.85美元。

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布蘭特原油期貨下跌77美分，或1.2%，收每桶64.86美元。

美國能源資訊署（EIA）表示，美國汽油庫存增加了520萬桶，遠高於路透調查分析師預期的60萬桶增幅。蒸餾油庫存增加了420萬桶，市場原本預期僅增加100萬桶。

至於原油庫存則下降430萬桶，市場則是預估減少100萬桶。

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「這份報告我認為偏空，主要是因為成品油庫存大增。」

他補充說：「煉油廠對原油的需求大幅增加，導致原油庫存顯著下降。但在陣亡將士紀念日假期過後，供應大幅上升、需求卻轉弱，最終導致成品油庫存大增。」

OPEC+預計在7月將日產量增加41.1萬桶，這也對市場投資情緒帶來壓力。

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