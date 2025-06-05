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川普旅行禁令回歸！12國公民遭禁止入境美國、7國受到限制

2025/06/05 08:19

美國總統川普簽署了一項公告，對來自12個國家的人員實施全面旅行禁令，並對7個國家實施部分限制。（路透）美國總統川普簽署了一項公告，對來自12個國家的人員實施全面旅行禁令，並對7個國家實施部分限制。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2名知情人士指出，美國總統川普週三（4日）晚間簽署了一項公告，對來自12個國家的人員實施全面旅行禁令，並對7個國家實施部分限制，理由是出於安全風險考量，將於下週一（12日）生效。

《CNN》報導，這項禁令將全面禁止來自以下12個國家的國民入境美國：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹，以及葉門。

另外，來自7個國家的國民入境美國，將受到部分限制，包括：蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼，以及委內瑞拉。

但也有一些例外情況，包括合法永久居民、有效簽證持有者、特定類別簽證持有人，以及那些入境對美國國家利益具有重要意義的個人。

根據一位白宮官員表示，川普是在科羅拉多州博爾德市（Boulder）發生反猶太攻擊事件後，做出最終簽署此公告的決定。川普原本就已在考慮祭出旅行禁令，但該事件加速了決策。

川普在第一任期內曾禁止7個穆斯林占多數的國家的遊客入境美國，這項政策曾受到司法挑戰，直至 2021 年拜登上任後，才廢除該政策。

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