美就業疲軟川普開罵鮑爾！道瓊跌244點 台積電ADR勁揚2.42％

美股週三漲跌互現。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國就業數據疲軟，美股週三漲跌互現，道瓊工業指數下跌91.90點、0.22%，結束連4漲，標普500指數持平，科技股佔比較高的那斯達克指數上漲0.32%，費城半導體指數上漲1.39%，台積電ADR勁揚2.42%，收於202.4美元。

綜合外媒報導，ADP的報告顯示，美國5月僅增加37000個就業人數，創兩年多來新低，不僅低於4月的6萬個，也低於經濟學家普遍預期的11萬個。數據公布後，美國總統川普隨即批評聯準會主席鮑爾，稱「降息太晚了」。

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投資人目前正等待週五公布的非農業就業數據，以進一步了解貿易不確定性如何影響美國勞動力市場。根據道瓊的調查，經濟學家預期5月新增12.5萬個就業。

此外，美國將進口鋼鐵和鋁的關稅提高一倍至50%，週三是川普要求貿易國提出回應的最後期限，以避免懲罰性關稅在7月初生效。

個股方面，特斯拉在歐洲主要市場的銷量連續第五個月下滑，股價下跌3.55%。網路安全公司CrowdStrike預測季度營收將低於預期，股價下跌5.8%。輝達小漲0.5%，微軟上漲0.19%，蘋果下跌0.22%。

道瓊工業指數下跌91.90點或0.22%，收42427.74點。

那斯達克指數上漲61.53點或0.32%，收19460.49點。

S&P 500指數上漲0.44點或0.01%，收5970.81點。

費城半導體指數上漲68.95點或1.39%，收5033.35點。

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