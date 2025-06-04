美越對等關稅談判 路透：華府強硬要求河內與中國脫鉤

美國總統川普今年4月2日宣布對等關稅，越南被徵收46%的高關稅。《路透》報導，美國在與越南進行關稅談判時，提出一長串強硬的要求，包括迫使越南降低對中國進口工業產品的依賴。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普今年4月2日宣布對等關稅，越南被徵收46%的高關稅，越南迄今已與美國進行兩輪關稅談判。《路透》報導，美國在與越南進行關稅談判時，向河內當局提出一長串強硬的要求，包括迫使越南降低對中國進口工業產品的依賴。

知情人士透露，華府希望越南工廠減少使用來自中國的原料和零組件，越南必須更嚴格地控制其生產和供應鏈，但未說明是否包括量化目標。這些要求是美國代表準備的談判框架「附件」的一部分，是美國與越南5月底結束第二輪談判後送交河內的。

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《路透》2日引述美國貿易代表署（USTR）致貿易夥伴的信函報導，川普政府希望各國在3日之前就貿易談判提出最佳方案。目前並不清那些國家會收到這封信，但這封信是針對那些正在積極談判的國家，華府已與越南、歐盟、日本和印度舉行了這類談判。

知情人士指出，美國向越南提出的要求「強硬且困難」，目前還不清楚河內當局將如何回應華府的要求，以及是否已在3日提交自己的方案。

如果河內當局配合美國要求，有效地削減越南對中國依賴，可能會對越南經濟構成嚴峻挑戰，因越南龐大的製造業與規模更大的中國供應鏈緊密結合。這也可能使越南與中國長期保持良好關係的政策變得複雜，中國是越南主要的外資來源，但因南海主權爭議，中國也是越南安全問題的根源。

自川普首個總統任內的2018年對中國發動貿易戰以來，越南對美國的出口激增了近2倍，當時川普政府對中國徵收大規模關稅，迫使一些製造商將生產轉移至越南。

隨著對美國的出口激增，越南也擴大了從中國的進口。美國和越南的數據顯示，多年來，越南從中國的進口金額幾乎與越南對美國的出口金額和波動幅度相當。例如，在2024年，越南從中國的進口金額幾乎與越南對美國的出口金額，均達到約1400億美元（約新台幣4.2兆元）。

美國官員因此經常指責越南被當作中國產品銷往美國的轉運站，有時一些產品被貼上「越南製造」的標籤，但實際上是在中國製造，被中國出口商用來規避美國的關稅。

在意識到美國的批評後，河內當局開始打擊產品非法轉運的行動，但這項行動尚未在貿易流量中顯現效果；最新數據顯示，4月越南對美國的出口和從中國的進口均創下歷史新高。

越南也多次表示願意降低非關稅壁壘，並進口更多美國產品，以滿足華府長期以來的要求。例如，最近幾週越南官員重申向美國購買飛機的計畫，並簽署或承諾多項非約束性協議，包括購買美國農產品和能源的協議。

但知情人士透露，這些行動可能還不夠，因為美國談判代表尋求「真正的」合約。

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