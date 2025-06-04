德國蔡司集團以每股200元溢價25％ 取得亨泰光股權 將納為子公司

亨泰光宣布與德國蔡司集團簽署股份轉換契約，將成為該集團子公司。圖左起為亨泰光總經理吳怡璁、財務長葉珠吟。（亨泰光提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光學（6747）今日召開重大訊息記者會，宣布已與全球光學與光電領導品牌德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司Carl Zeiss Vision International GmbH（以下簡稱「德國卡爾蔡司」）正式簽署股份轉換契約，雙方擬依企業併購法及相關法令之規定，進行股份轉換，德國卡爾蔡司將支付每股新台幣200元之現金對價給亨泰光全體股東，以今日亨泰光收盤價159.5元計算，溢價逾25%，未來亨泰光將成為德國卡爾蔡司百分之百持股的全資子公司。此項交易預計將於2026年第一季前完成交割及下市相關程序。

亨泰光表示，德國蔡司集團擁有超過180年歷史，技術根基深厚，品牌信譽卓著；而亨泰光長年專注於角膜塑型鏡（Orthokeratology）等特殊視力矯正領域，於亞洲市場佔有領導地位，研發能量備受國際肯定。此次整合象徵雙方攜手擴大研發創新、製造品質與全球市場影響力。

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亨泰光指出，雙方產品線具高度互補性，合併後不僅不會產生資源重疊，更將釋放顯著的協同效益，進一步加速國際市場布局。交易完成後，原有經營團隊將全數留任，公司營運模式與組織架構維持不變。現任亨泰光總經理吳怡璁將持續帶領技術與研發團隊，推動核心計畫執行，確保創新持續與技術傳承不中斷。

德國蔡司集團視力保健CEO及執行委員會會員Sven Hermann亦表示：「我們非常榮幸能與亨泰光攜手合作，與亨泰光的合作將使蔡司的近視防控產品組合更加豐富，並協助客戶能夠保護更多深受近視影響日常生活的兒童。此次交易是為全球客戶提供終身視覺保健服務使命中的至關重要的一步。」

亨泰光強調，未來將持續以台灣為研發核心據點，結合德國蔡司集團的國際資源與品牌優勢，強化亞洲市場能見度與營運動能，為客戶、員工與合作夥伴創造更深遠的價值。

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