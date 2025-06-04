聯邦快遞任命蘇智民 出任台灣區總經理

聯邦快遞宣布任命蘇智民為台灣區總經理，該任命自2025年6月1日起生效。（聯邦快遞提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕聯邦快遞FedEx宣布任命蘇智民（Paul Sousa）為台灣區總經理，該任命自2025年6月1日起生效。蘇智民將接替自2006年6月起，就擔任該職位的朱興榮（Michael Chu），他也於5月31日正式退休，結束其在聯邦快遞長達30年的職涯。

蘇智民將全面負責聯邦快遞在台灣的營運管理，並積極投入於提升服務品質、營運效率與網絡靈活性。

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他於2012年加入聯邦快遞，擔任亞太區規劃暨工程經理，隨後歷任多項關鍵領導職務，涵蓋營運、工程、服務品質與商業分析等領域。近期，他擔任亞太區航空網絡規劃經理，領導多項轉型計畫，成功打造更具彈性、韌性與盈利能力的航空網絡。

聯邦快遞指出，蘇智民擁有豐富的策略領導經驗，曾主導多項關鍵性的轉型與創新專案，展現出卓越的業務洞察力與執行力。其中，在推動組織變革、提升營運效率方面成效顯著，尤其擅長透過跨部門協作推動創新落地，帶領團隊實現持續成長。

在其職涯中，蘇智民在提升服務績效與優化東南亞區域網路解決方案方面發揮了關鍵作用。他曾主導多條重要航線的開通，包括新加坡－安克拉治、廣州－雅加達、西貢－廣州等，有效強化了區域間的物流連通性，提升整體運輸網路的靈活性與應變速度。

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