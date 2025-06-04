晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

整合金流 永豐銀行布局兆元旅遊商機

2025/06/04 21:12

永豐銀行今天（4日）表示，創新推出旅行社整合金流服務、全年衝刺合作家數倍增，助力業者搶攻市場並提升經營效率。（記者王孟倫攝）永豐銀行今天（4日）表示，創新推出旅行社整合金流服務、全年衝刺合作家數倍增，助力業者搶攻市場並提升經營效率。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國人出國旅遊去（2024）年總支出，首度破新台幣1兆元、創下新高，合計國內旅遊支出更高達1.48兆元，加上外國旅客來台等均持續擴大商機；永豐銀行今天（4日）表示，創新推出旅行社整合金流服務、全年衝刺合作家數倍增，助力業者搶攻市場並提升經營效率。

根據統計，去年上市櫃旅行社營收逾485億元，較前（2023）年大幅成長31.4%。

對此，永豐銀行金流業務處處長鄧夏蘭表示，旅行社整合金流服務涵括收款、付款、營運及管理四大面向，一站式金流促進交易的安全性與便利性，輔以履約保證或匯率避險等方案，協助業者提升經營效率、穩定收益。

「信用卡支付為消費者與旅行社往來的主要方式」，永豐銀行表示，旅行社整合金流提供消費者端QR pay解決方案，消費者以手機掃瞄專屬QR Code整合個人行動支付即可付款，免去填寫信用卡號支付旅行團費等繁雜流程，也大幅降低個人資料外流風險；同時提供實體信用卡、虛擬帳號、豐收款及價金保管等多元收款應用。

永豐銀行表示，數位工具、風險管理 提升營運效率，支付各項費用，可經由公司卡、數位企業卡及寰宇金融網等解決方案付款及核對帳務，大幅提升經營效率；業者亦可透過申請履約保證協助預訂機票、住宿等大額支出；採用匯率避險方案則有助鎖定成本以穩定收益。

此外，永豐銀行指出，寰宇金融網亦可協助旅行社管理營運金流，提升總部與門市之間的收、付款效率及簡化員工撥薪流程等；員工薪轉戶另享自動化跨行提款或轉帳免費次數、換匯優惠、投資手續費折扣及房、信貸優惠利率等。詳細資訊請上永豐銀行寰宇金融網查詢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財