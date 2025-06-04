整合金流 永豐銀行布局兆元旅遊商機

永豐銀行今天（4日）表示，創新推出旅行社整合金流服務、全年衝刺合作家數倍增，助力業者搶攻市場並提升經營效率。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國人出國旅遊去（2024）年總支出，首度破新台幣1兆元、創下新高，合計國內旅遊支出更高達1.48兆元，加上外國旅客來台等均持續擴大商機；永豐銀行今天（4日）表示，創新推出旅行社整合金流服務、全年衝刺合作家數倍增，助力業者搶攻市場並提升經營效率。

根據統計，去年上市櫃旅行社營收逾485億元，較前（2023）年大幅成長31.4%。

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對此，永豐銀行金流業務處處長鄧夏蘭表示，旅行社整合金流服務涵括收款、付款、營運及管理四大面向，一站式金流促進交易的安全性與便利性，輔以履約保證或匯率避險等方案，協助業者提升經營效率、穩定收益。

「信用卡支付為消費者與旅行社往來的主要方式」，永豐銀行表示，旅行社整合金流提供消費者端QR pay解決方案，消費者以手機掃瞄專屬QR Code整合個人行動支付即可付款，免去填寫信用卡號支付旅行團費等繁雜流程，也大幅降低個人資料外流風險；同時提供實體信用卡、虛擬帳號、豐收款及價金保管等多元收款應用。

永豐銀行表示，數位工具、風險管理 提升營運效率，支付各項費用，可經由公司卡、數位企業卡及寰宇金融網等解決方案付款及核對帳務，大幅提升經營效率；業者亦可透過申請履約保證協助預訂機票、住宿等大額支出；採用匯率避險方案則有助鎖定成本以穩定收益。

此外，永豐銀行指出，寰宇金融網亦可協助旅行社管理營運金流，提升總部與門市之間的收、付款效率及簡化員工撥薪流程等；員工薪轉戶另享自動化跨行提款或轉帳免費次數、換匯優惠、投資手續費折扣及房、信貸優惠利率等。詳細資訊請上永豐銀行寰宇金融網查詢。

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