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第一金全年獲利拚新高 明年現金股利配發率有望回到6成以上

2025/06/04 21:06

2025年第一季，第一金控稅後盈餘為72.06億元，年增2.7%，EPS達0.51元。其中，銀行子公司稅後盈餘達67.78億元，年增4.4%。（資料照）2025年第一季，第一金控稅後盈餘為72.06億元，年增2.7%，EPS達0.51元。其中，銀行子公司稅後盈餘達67.78億元，年增4.4%。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金控（2892）今（4）日召開法人說明會，針對今年營運展望，第一金副總經理李淑玲表示，雖然壽險與證券事業面臨市場波動、經營壓力較大，但銀行本業獲利穩健成長，預期全年金控獲利仍可望優於去年。同時，第一金已達成金管會對系統性重要銀行（D-SIBs）的要求，明年將申請採用內部評等法，現金股利配發率將有機會回升至6成以上。

過去2、3年因應D-SIBs資本要求，第一金在現今股利發放上相對保守；隨著資本結構優化，未來股利發放將更具彈性。李淑玲說，截至5月底，一銀在D-SIBs三項資本比率皆已達標，明年申請內部平等法，資本比率還可進一步增加3個百分點，為現金股利發放提供更多空間。

根據公司資料，第一金2024年全年稅後盈餘達253.6億元，每股稅後盈餘（EPS）1.81元，創歷年新高。今年發放每股1.2元股利（含現金0.95元、股票0.25元），現金配發率約52%。

2025年第一季，第一金控稅後盈餘為72.06億元，年增2.7%，EPS達0.51元。其中，銀行子公司稅後盈餘達67.78億元，年增4.4%；非銀行子公司（包括證券、人壽等）合計稅後盈餘為6.46億元，略減0.4%。

李淑玲坦言，非銀行部門今年經營挑戰大，證券子公司因應市場波動，截至4月底僅貢獻約1億元獲利，後續表現將視市場變化而定，整體表現可能不如去年。壽險子公司方面，由於避險部位達八成，年初雖處分部分資產，但規模仍大，「今年獲利需要非常努力」，期盼市場逐漸回穩，擺脫匯損影響。

相對而言，銀行業務展望正向。儘管受到央行打炒房政策影響，今年首季新承作房貸年減約25%，但企業放款與海外授信仍具成長動能，全年放款可望成長4～5％。

此外，投資收益表現亮眼，因聯準會延後降息，一銀前四月SWAP（換匯交易）獲利達48億元，優於預期，全年目標上調至140億元。財富管理業務亦有不錯表現，首季成長逾30%，其中銀行保險年增45%、基金銷售年增近20%，全年手續費收入可望成長7～8%。

李淑玲強調，雖然非銀行部門面臨壓力，但銀行本業穩健，加上資產品質持續改善，預期今年銀行淨提存將由去年的約50億元降至40億元以下，成為金控獲利的核心支撐，整體獲利有機會超越去年表現。

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