慧智基因股東會 宣示搶攻癌症健檢市場

慧智基因今召開股東會，通過去年財報，今年正式進軍癌症健檢市場。圖左二為慧智基因董事長蘇怡寧、右二為慧智基因總經理洪加政。（慧智提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內基因檢測公司慧智基因（6615）今（4）日召開股東常會，會中通過2024年財報，儘管營收小幅下滑，不過稅後淨利年成長逾六成。展望未來，慧智基因表示，將深化母胎兒醫學與癌症精準醫學雙核心技術，積極搶攻癌症健檢新市場，並拓展亞太布局。

慧智基因表示，將延續既有基因檢測服務佈局，並於今年正式進軍癌症健檢市場，導入具國際醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）實證支持的ctDNA基因檢測技術。該技術透過抽血方式即可進行癌症早期偵測，有望實現「早期發現、早期治療」的醫療願景。初期將優先導入於集團旗下禾馨健康管理中心，結合遺傳諮詢與臨床資源，提供精準檢測與報告解讀。

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慧智基因目前已建立六大產品線，包括生殖醫學、產前-孕前、新生兒、癌症、精準用藥與罕見疾病等基因檢測服務。在檢測品質方面，慧智基因堅持全數檢測作業由台灣團隊獨立完成，去年度並通過美國病理學會（CAP）、歐洲EMQN、英國GenQA及台灣多項專業能力試驗認證，確保實驗室運作品質與國際同步。

展望今年，慧智基因提出八大營運目標，包括強化客戶導向服務、多通路布局、數位轉型、跨集團合作、推動精準醫療、建立全面服務系統，並積極拓展泰國與日本等國際市場，朝成為亞太區領先的基因醫學實驗室邁進。

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