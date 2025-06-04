玉山金控創辦人黃永仁 今獲頒臺北大學名譽博士學位

玉山金創辦人黃永仁（右4） 獲頒臺北大學「名譽博士學位」，董事長黃男州（中）與玉山專業團隊共同見證。（圖為玉山金提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國立臺北大學於本（6）月4日舉行「名譽博士學位」頒授典禮，授予傑出校友玉山金控黃永仁創辦人名譽企業管理博士學位，表彰以專業素養與卓越領導，長年致力金融人才培育，推動專業經理人制度，樹立企業傳承典範，對金融發展貢獻卓著。

這頒授儀式由臺北大學校長李承嘉主持長、下任校長林道通教授等60位師長、博士及畢業校友，與玉山金控黃男州董事長共同參與，見證這份榮耀時刻。

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黃永仁出生於1941年，嘉義高中畢業後，於1964年獲臺灣省立中興大學法商學院合作學系商學士學位。（今臺北大學金融與合作經營學系），畢業後投身公職與金融界，歷任臺灣省政府財政廳科長、華南銀行副總、第一銀行董事等職。

玉山創辦人黃永仁1992年以玉山為名，選擇一條不一樣的路，決心經營一家專業經理人領航的銀行（The Banker’s Bank），用誠信正直的企業品格，結合志同道合的夥伴，以「建立制度、培育人才、發展資訊」三大支柱，厚實金融百年事業發展的根基，為理想而奮鬥，為信念而堅持。

李承嘉表示，黃永仁與母校淵源深厚，於2003年即獲選為臺北大學第三屆傑出校友，是一位金融理論與實務、領導與管理兼備的傑出銀行家。多年來，不僅以實際行動支持母校發展，更充分展現對教育使命的深刻認同，長期支持學校國際化、推動永續教學與研究發展，臺北大學將持續秉持「厚德、篤學、致用」的理念，與傑出校友一同努力，落實教育的社會價值。

玉山金控強調，玉山是臺灣最高的山，也是臺灣最美的山，我們矢志經營最好的銀行，成為員工、顧客與這片土地的最愛，並致力於ESG永續發展，發揮金融影響力，讓世界看見臺灣的正向影響力，與志同道合的夥伴共同攜手邁向更美好的未來。

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