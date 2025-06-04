築間董事長林楷傑：延續品牌聚落展店模式 今年營運樂觀

築間董事長林楷傑（右2）表示，儘管餐飲業仍面臨人力短缺和通膨等挑戰，集團仍樂觀看待今年營運表現，將持續以「品牌聚落」模式，透過不同品牌間的互補效應，維持成長動能。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲集團築間（7723）今天召開股東會，築間董事長林楷傑表示，儘管餐飲業仍面臨人力短缺和通膨等挑戰，集團仍樂觀看待今年營運表現，將持續以「品牌聚落」模式，透過不同品牌間的互補效應，維持成長動能。

築間餐飲集團2024年合併營收達57.84億元，年增0.36%，今天股東會承認2024年度盈餘分派案，每股發放現金股利4元，已分別於2024年9月13日與2025年3月31日完成兩階段發放。

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林楷傑表示，築間今年除了持續加強原物料供應鏈管理及營運成命控管，將再推出第4個鍋物品牌，強化鍋物市場的深度與廣度，也將優化品牌結構與菜單內容，提升單店業績表現。

同時專注打造品牌聚落，在特定區域集中設立多個品牌門店，提高單一客源的交叉消費機會，發揮「聚集經濟」效益，降低市場變動的風險。

隨著集團積極調整品牌結構與展店策略，成功擴大市場版圖，全球門市總數逼近200家，品牌數量已拓展至13個，涵蓋中式、日式及韓式等多元用餐型態。

集團旗下涵蓋品牌包括築間幸福鍋物、燒肉Smile、繪馬別邸、紫木槿韓國烤肉、築間酸菜魚、築間燒肉本命、朴庶韓國烤肉等中高價位品牌，透過展店擴大市場版圖，並藉由翻桌率的提升，帶動整體營收穩健成長。

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