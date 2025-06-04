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緯創5月營收創歷史單月新高 首度飛越2000億大關

2025/06/04 18:32

緯創受惠於GB200系統級產品出貨動能強勁，猛烈推升集團業績表現。（記者方韋傑攝）緯創受惠於GB200系統級產品出貨動能強勁，猛烈推升集團業績表現。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠緯創（3231）受惠於GB200系統級產品出貨動能強勁，猛烈推升集團業績表現，5月營收2084.06億元，月增55.9%、年增162.1%，為歷史首次跨越2000億元大關，創下單月新高紀錄，今年前5個月營收累計為6885.95億元、年增76.4%，同寫歷史新猷。

緯創5月筆電出貨180萬台，月增5.88%、年增5.88%，桌機出貨110萬台，月增46.67%、年增375%，顯示器出貨75萬台，月增7.14%、年減6.25% 。第2季的3大產品線出貨皆較首季成長雙位數百分比，而AI伺服器業務則以高單價系統產品為主力，出貨動能逐月走升。

針對下半年營運，管理階層重申先前看法，由於產業仍然存在不確定性因素，集團將視實際情況滾動式調整方針，各項海外擴產佈局進度並未改變。展望全年，預期全年筆電、桌機、顯示器出貨將與去年持平或小幅成長，整體預測維持不變。AI伺服器出貨則較去年成長3位數百分比。

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