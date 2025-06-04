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環泥擴增麻豆廠和嘉義廠 爭取台積電和南科廠辦擴建商機

2025/06/04 18:24

環泥營運長侯智元表示，環泥將啟動「5年計劃」，強化核心事業競爭力。（記者楊雅民攝）環泥營運長侯智元表示，環泥將啟動「5年計劃」，強化核心事業競爭力。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕環泥（1104）營運長侯智元表示，環泥將啟動「5年計劃」，混凝土麻豆廠下半年將投產、嘉義廠明年加入營運；同時將再造已有51年歷史的阿蓮水泥廠，擴增約5成產能。

環泥去年合併營收達79.54億元，10年成長54%；稅後淨利14.82億元，每股盈餘2.16元；今年第一季合併營收達19.29億元，年增1%；稅後淨利2.95億元，年增17%，每股盈餘0.42元。

三大事業體混凝土營收貢獻比重約68%、水泥約19%、石膏板約13%；電子事業體子公司利永環球科技開發的軟性電子壓力感測器等產品，目前年營收約1億多元。

侯智元指出，環泥4大事業體將啟動「5年計劃」，強化核心競爭力的佈局，水泥事業群將活化阿蓮廠閒置廠區，更新設備擴大產能，預計2~3年內完成設備更新後，每個月水泥全產產能，可望從4萬噸提高至6萬噸，維持穩定獲利。

混凝土事業群不爭龍頭，將增加據點，建立區域優勢，並積極垂直整合，往水泥製品下游發展，環泥目前在新竹以南已有9座混凝土廠，麻豆廠下半年將投產、嘉義廠明年加入營運，新增的2座混凝土廠1個月可增加約1.6至2萬噸產能。

環泥在新竹地區將爭取高鐵特區開發、科技廠辦大樓、海水淡化廠等大型專案；台中地區爭取大型商場、高鐵娛樂城、台積電廠辦、台中捷運等大型專案。

台南、高雄、屏東地區將爭取社會宅、南科園區擴建、台積電廠辦、高雄捷運、台南捷運、國道七號等大型專案，截至3月，環泥混凝土總待提量約為200萬立方公尺。

建材事業群目前環泥石膏板住宅客戶占33%、廠辦客戶占29%、公共工程和飯店分占11%和6%，未來將強化輕隔間系統循環經濟應用，研發石膏板回收100%再利用相關技術。

電子事業群開發的UMAP等壓力感測器等產品，目前可應用於手術床、氣墊床及一般病床，UEXT主攻醫療機構和長照中心，運用於量測姿態判定離床預報通知，避免病患離床跌倒。

台灣已有多家長照中心導入使用，並已送樣給多家歐洲醫療床製造商進行測試，最快明年也會有一家美國醫療器材廠完成褥瘡預判檢測並下單。

kartos產品則取代傳統感壓紙，應用於傳產面板廠半導體廠等製程設備量測壓力平整度，提升產線良率，目前正與台灣及歐洲半導體公司合作開發中，並向日本感壓紙公司提供OＤＭ產品服務。

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