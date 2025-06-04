一般性補助款刪減 主計長：若立法院支持 本會期提追加預算

對於一般性補助款刪減爭議，行政院主計長陳淑姿表示，如果立法院支持，盡量在這個會期提出追加預算。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年度中央政府總預算遭刪減2076億元，並要求自行刪減636億元，行政院因此統刪一般性補助款25%，民眾黨團提案要求足額撥付，立法院財政委員會今排審，因在場委員不足人數擇期再審。行政院主計長陳淑姿表示，部分縣市建議追加預算，如果立法院支持，盡量在這個會期提出追加預算。

陳淑姿表示，立法院刪減中央政府總預算2076億元，通案刪減940億，須自行刪減636億元，刪減額度很大，實在窒礙難行，且國防、外交及教育預算沒辦法刪除，只能刪減一般性補助款，這是不得不的作為。

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她指出，雖然一般性補助款刪減，但加上計畫型補助款及統籌分配稅款，中央對北市的補助還比去年增加82億元，新北市也增加約68.5億元，台中市增加46億元，桃園市增加53億元。

民眾黨立委黃珊珊詢問：「有沒有備案？要怎麼解決這個僵局？」陳淑姿表示，部分縣市建議追加，希望立法院能夠支持，如果立法院支持，盡量在這個會期提出追加預算。

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