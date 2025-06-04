正崴旗下星科聚焦AI機器人 目標明年出貨1200台

「星科國際」今日正式發表全台首個AI四足機器人智慧巡檢方案。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線大廠正崴（2392）旗下新事業體「星科國際」（SYNC ROBOTIC）董事長郭守富今日正式發表全台首個AI四足機器人智慧巡檢方案，結合集團在製造、能源與AI運算的資源，搶攻安防、巡檢與工業自動化市場。星科表示，目標明年每月出貨100台，全年達到1200台，並採「訂閱制」模式推進全球市場，首波市場鎖定北美。

星科機器人以「有腦」為核心，內部AI模型、自研控制板與通訊系統皆由台灣本地團隊設計生產，可根據不同任務進行模型調校與訓練，並支援人臉辨識、異常偵測、跨場域多機協同等功能。控制系統平台具高度模組化，能依據巡邏、巡檢、客服等應用需求進行組合，未來亦將與無人機串聯，建立跨機種操作平台。

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星科國際」事長郭守富表示，目標明年每月出貨100台，全年達到1200台，並採「訂閱制」模式推進全球市場，首波市場鎖定北美。（記者方韋傑攝）

星科表示，目前已完成首波小狗與大狗產品的整合與驗證，具備獨立訓練模型的能力，可應對風場、太陽能場、倉儲等多種場景。舉例而言，針對太陽能板螺絲生鏽、暗場泥地步態等特殊需求，皆能透過自家平台進行微調與強化。平均每隻機器狗續航時間約4小時、充電1小時。

為降低市場初期導入門檻，星科採用類似App訂閱模式，根據功能組合不同採分級計價，預估最終對標北美警衛市場，參考年薪5萬美元為機器人價值對照基準。星科補充，目前雖以中國代工的機械結構為主，但大腦、控制與通訊板皆在台灣自製生產，並強調核心系統開放可換模組，已充分考量美方對資安與產地的高度敏感。

星科團隊由約15名具機器人與AI背景的工程師組成，去年第3季起投入研發，至今不到一年已完成可商用系統開發。公司強調「不堅持自製硬體」，願意與外部夥伴整合技術，形成開放平台，目前已與華碩、NVIDIA等夥伴合作，推動模型訓練與運算中心建設，並與安防、巡檢業者進行POC測試。

星科指出，未來希望成為AI多足型與人形機器人平台的核心推動者，強調商業模式將從自家應用場域（如大樓安防）起步，逐步推向外部市場，目前在全球已有超過2000家代理夥伴，具備國際市場的拓展能力。星科計畫今年底前發表更多POC成果，並在多個場域完成部署測試，逐步建立品牌可信度與產品信賴基礎。

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