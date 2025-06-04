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jpp-KY 5月營收2.88億元創新高 年增94.21％

2025/06/04 17:26

jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY 經寶精密（5284）受惠AI伺服器、航太產業市場需求穩健，5月合併營收達2.88億元，月成長12.9%，年增率高達 94.21%。截至5月止累計營收13.5億元，年增48.35%。

jpp表示，受惠於AI伺服器需求快速擴張、能源轉型推動與全球供應鏈重組三大趨勢，預期全年接單將持續暢旺。隨著新廠房與自動化產線陸續投產，產能與技術升級進度符合預期，將進一步提升營運效率與產品附加價值。

jpp指出，近期受惠於生成式AI及高效能運算的快速發展，企業客戶積極布建AI伺服器與資料中心，帶動通用型AI伺服器機櫃與通用型機殼、CDU與冷熱分歧管等精密機構件之強勁需求，jpp持續協助主要客戶開發與交付新一代產品，接單動能穩健，產能利用率維持高檔。

Jpp說，因應接單持續增加，第一季已啟動第二座自動化噴烤漆廠建設，預計最快明年初可投入量產，有效緩解現有產線瓶頸。

在航太業務方面，jpp指出，除穩定供應Airbus、Thales體系客戶之外，與新客戶Safran合作持續進展，亦積極推進歐盟航太POA（維修與改裝）認證申請，預計未來可切入高附加價值的維修與改裝市場。另外，將在6月16日參加2025年法國巴黎航太展，展現多元產品能量與技術實力，持續爭取國際合作機會。

Jpp表示，雖然近期匯率波動擴大，與中美貿易政策調整為市場關注焦點，但jpp作為泰國本地製造企業，本位貨幣為泰銖，主要營收與成本皆以泰銖計價，且航太業務雖以美元結算，但在美元資產及美元負債相抵後淨額占比不大，整體匯率變動對實質營運影響有限，具備良好財務與營運韌性。

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