認列售船收益挹注 慧洋5月EPS 0.51元 前5月虧轉盈

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）5月合併營收為12.46億元，受惠散裝運價指數維持平穩，單月營業淨利1.81億元，再加上認列售船收益，挹注稅前淨利為3.79億元，自結每股稅前盈餘為0.51元。累計前5月合併營收為61.23億元，營業淨利6.25億元，稅前盈餘2.57億元，自結每股稅前盈餘0.34元，順利轉虧為盈。

慧洋指出，面對目前外在環境的高度不確定性，將審慎評估因應，持續觀察全球貿易總量是否因關稅問題而萎縮，以及中國政府刺激經濟之政策措施是否有效，此外，戰爭及區域衝突所造成之船舶繞道，抑或是後續停火所帶來之重建商機，均將左右航運業的發展方向。

請繼續往下閱讀...

慧洋表示，目前旗下船舶長約佔營收比重達85%，其中又以指數連結型合約為主，而由於近年財務狀況改善，負債比已降至40%，在與租家共同分擔運價波動風險之下，有機會可望創造更大的收益。

在運力供給方面，慧洋指出，現今新造散裝船舶價格仍普遍偏高，係因環保法規日趨嚴格，且日本船廠訂單充足，可建造新船之塢位有限，今年慧洋將著重淘汰能源效率較差之船舶，截至5月底，已正式處分4艘老舊船舶，並認列利益達1200萬美金，並順利挹注慧洋前5月獲利轉虧為盈，目前尚有1艘超級極限型已公告處分，處分損益將於後續交付買家後認列，今年目標處分數量上看10艘，以維持船隊運力在最佳狀態。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法