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安碁資訊5月營收雙位數成長 拓展泰國市場

2025/06/04 17:08

安碁資訊5月營收1.86億元。圖為總經理吳乙南。（資料照）安碁資訊5月營收1.86億元。圖為總經理吳乙南。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕宏碁集團旗下安碁資訊（6690）今日公告5月營收1.86億元，與上月持平、年增16.8%，前5月累計營收4.52億元，年增12.5%，維持雙位數成長。

安碁資訊表示，東南亞企業對資安的重視與日俱增，為加速拓展海外市場，已經在在泰國設立業務辦公室，作為進軍東南亞區域的重要據點，服務範圍涵蓋泰國、印尼、馬來西亞等地，提供 SOC 監控服務、滲透測試等整合式資安防護服務，協助當地企業建構主動式防禦架構，強化營運防護韌性。

依據Mordor Intelligence研究報告顯示：泰國資安市場2025年規模約5.1億美元，預計2030年將接近10億美元，年複合成長率約14.1%。

此外，隨著泰國數位經濟快速成長、國際科技大廠的在地投資，泰國政府積極推動資安法規，並與國際資安業者合作，展現強勁發展潛力，以及對資訊安全人才的培養，將是推動泰國資訊安全市場持續發展的關鍵因素。

針對東南亞佈局，安碁資訊指出，目前是以泰國為首要核心，客戶以醫療、製造、證券及台商等企業為主，已有多家醫療與製造企業導入安碁資訊多元資安解決方案，進行即時監控與營運韌性的強化防護；近期在台北國際電腦展（COMPUTEX）時，也有多家泰國科技與產業代表表達合作意願。

安碁資訊表示，馬來西亞銀行業者也對DDoS防禦解決方案提出技術諮詢的需求，顯示公司在資安服務的專業技術與實務經驗，在東南亞區域市場逐步擴大，受到高度關注與肯定。

安碁資訊總經理吳乙南表示，根據泰國國家資訊安全局（NCSA）的資料，僅有0.5%的官員從事IT相關工作，專注於資訊安全的人才更為稀缺。資安人才缺口對資訊安全解決方案的有效實施影響甚鉅。

為深化泰國在地的資安服務能量，安碁資訊持續強化在地化的技術服務支援，不僅符合泰國政府針對關鍵資訊基礎設施的資安法規要求，更進一步協助醫療、能源、金融等 CII 單位，從基本的「合規導向」轉型升級至具前瞻性的「主動式防禦」策略，提升整體資安韌性。

此外，安碁資訊亦規劃拓展泰國資訊安全教育訓練市場，攜手當地產業夥伴，推動資安人才在地化。

展望未來，安碁資訊指出，將持續投入資源耕耘東南亞市場，結合台灣深厚的資安技術實力與多元產業服務經驗，積極拓展在地合作夥伴，期盼透過強化亞太區域的策略合作與技術交流，建置區域威脅情報共享平台，攜手在地與國際夥伴，打造區域聯防的資安防禦戰線。

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