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美第1季度退休帳戶餘額下降 儲戶仍續繳款令人鼓舞

2025/06/04 17:33

金融服務公司富達投資的最新數據顯示，人們在為退休儲蓄資金。（路透社）金融服務公司富達投資的最新數據顯示，人們在為退休儲蓄資金。（路透社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕由於股市動盪，第一季度退休帳戶餘額有所下降，但金融服務公司富達投資（Fidelity Investments）最新數據顯示，人們仍在為退休儲蓄資金。富達職場投資總裁布羅維利（Sharon Brovelli）表示，人們因專注於長期退休目標採取持續儲蓄令人鼓舞。

根據《Fox News》報導，富達投資分析超過5000萬個退休帳戶，發現401（k）、IRA和403（b）帳戶的平均餘額在2025年前三個月均出現小幅下降。富達投資2025年第一季退休分析顯示，401（k）帳戶的平均餘額較上季下降3%，至12.71萬美元。IRA帳戶平均餘額為12萬1983美元，403（b）帳戶平均餘額為11萬5424美元，分別比上一季下降4%和2%。

富達投資主要將下降歸因於「市場波動」。由於圍繞關稅和其他政策問題（包括熱門指數基金）的不確定性，第一季度市場動盪不安。即使如此，退休儲蓄利率持續保持高位。

富達指出，401（k）帳戶的員工繳費率在第一季達到9.5%，僱主繳費率為4.8%。401（k）帳戶的綜合儲蓄率達到14.3%，創下了紀錄，且最接近富達建議的15%儲蓄率。同時14.6%403（b）帳戶持有人的繳費率在第一季度也有所上升。

富達還發現，第一季市場波動加劇，17.4%的401（k）帳戶持有人增加了繳款額，只有4.9%的人減少了繳款額。

富達職場投資總裁布羅維利表示，人們因專注於長期退休目標採取持續儲蓄令人鼓舞。（Fidelity官網）富達職場投資總裁布羅維利表示，人們因專注於長期退休目標採取持續儲蓄令人鼓舞。（Fidelity官網）

布羅維利表示，雖然2025年第一季度對退休儲蓄者構成了挑戰，但看到人們採取專注於長期退休目標的持續儲蓄方式令人鼓舞。這種方法將幫助個人抵禦任何類型的市場動盪，並保持實現退休目標的勢頭。

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